Así reaccionó Jessi Uribe en una entrevista al escuchar la voz de su madre

Jessi Uribe se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de la música popular en América Latina. Originario de Bucaramanga, Santander, Uribe alcanzó la fama tras su destacada participación en el reality musical “A Otro Nivel” en 2017, donde su potente voz y estilo emocional lo llevaron a ser finalista.

Desde entonces, ha lanzado varios éxitos que se han convertido en himnos del género popular, entre ellos “Dulce pecado”, “Matemos las ganas” y “El último no”. Estos temas han dominado las listas de popularidad no solo en Colombia, sino en diversos países de habla hispana, consolidando su posición en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Jessi Uribe ha cosechado numerosos logros, incluyendo múltiples premios y colaboraciones con otros grandes exponentes de la música popular, como Paola Jara, su actual pareja. Su habilidad para conectar con el público a través de letras sinceras y melodías pegajosas lo ha convertido en un referente del género, logrando mantenerse relevante y expandiendo su audiencia a nivel internacional al incorporar elementos modernos en sus producciones.

Recientemente, el artista se mostró en un lado más personal durante una entrevista concedida a la emisora Tropicana, donde compartió detalles íntimos de su vida. Durante la transmisión, Jessi Uribe vivió un emotivo momento cuando su madre, Vicky Ordoñez, se comunicó con él a través de una llamada telefónica. “Mi Dios me lo bendiga, usted siempre sabe que le deseo lo mejor y que la gracia del Señor siempre esté sobre su vida, porque usted es un maravilloso hijo, mi apoyo, no hay mejor hombre para mí que usted”, fueron las palabras que conmovieron profundamente al cantante, quien no pudo contener las lágrimas.

“Usted sabe que la amo mucho y que es el primer amor que conocí, y la llevo siempre en mi corazón, Vicky”, respondió Jessi Uribe, visiblemente emocionado. Al final, como muestra de su amor y agradecimiento, le dedicó a su madre una parte de la canción “Gracias madre”, cerrando así un momento lleno de ternura que tocó el corazón de sus seguidores y oyentes.