Contra las críticas: Jessica Cediel anunció que retomará sus clases de canto

Jessica Cediel anunció de manera oficial que volverá a participar en actividad que dejó abandonada desde 2022, indicando que este año retomará sus lecciones de canto con el fin de poder empezar a incursionar en el mundo de la música, tal y como hizo hace dos años a pesar de las fuertes críticas que recibió de parte de muchos internautas.

La presentadora suele ser muy abierta a la hora compartir todo tipo de contenido en las redes sociales, dejando ver en sus historias de Instagram y sus publicaciones diversas fotos y videos de su día a día, algunos adelantos de sus proyectos frente a las cámaras, además del tiempo que pasa con su familia.

Pero también le gusta utilizar esta plataforma para mostrar contenido en el que presume su figura al bailar usando algunos atuendos que muchos internautas han calificado como reveladores, tildándola de doble moral por predicar su religión mientras publica contenido “incompatible” con su fe.

Sin embargo, Jessica Cediel suele hacer caso omiso a este tipo de comentarios y decide seguir compartiendo contenido en las redes, sin importar el tipo de críticas que pueda recibir.

Y a propósito de esto, la colombiana aprovechó una historia para compartir que volverá al mundo de la música, asegurando que este año retomará sus lecciones de canto.

“Este año voy a retomar mis clases de canto, mi gente. Porque en el 2022 estaba enfocada en eso cuando estaba en México, y ya después me fui para Colombia, me tuve que hacer la cirugía, y bueno, en fin, ahí se me fue el proyecto. Pero este año voy a retomar”, dijo Cediel con confianza.

Jessica Cediel fue duramente criticada por esta faceta

De cara a finales del año 2022, la presentadora anunció de manera oficial que se dedicaría de al canto, pero por un asunto con una operación no pudo seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, antes de este evento se mostró sumamente motivada a seguir adelante e incluso jugó con la idea de lanzar un tema de su autoría.

Durante los últimos meses del 2022, Jessica Cediel compartió varios videos en los que se podía escuchar cantando, dejando saber que apenas estaba empezando con sus lecciones y aún le faltaba mucho por mejorar.

Pero varios internautas no se midieron a la hora de dejarle mensajes negativos, indicándole que mejor no se aventure a esa área del entretenimiento, pero con comentarios poco agradables y recibiendo crudas críticas.