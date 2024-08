“Estoy triste, vacío y desolado”: Petro revela que su hija Antonella se va del país

Este viernes 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro estaba en el municipio de Nuquí, Chocó, para dar importantes anuncios en materia turística; sin embargo, durante su intervención ante los pobladores del lugar, ministros y otros funcionarios, el jefe de Estado se le vio con el ánimo bajo en sus declaraciones, fue allí donde dio a conocer el porqué de su disposición.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía, realmente estoy triste, vacío y desolado. Sin embargo quise venir por mi compromiso para posesinarla a usted defensora del Pueblo, Iris Marín, aquí en el Chocó. (...) Ahora me toca vivir estos dos días en medio de mi luto porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer (jueves), incumplí gobernadora uno que era muy importante, pero no tenía la fuerza para pararme ante un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica”, dijo Petro con voz entrecortada.

Todo parece indicar que la razón por la que Antonella Petro se va del país, se debe a la persecución que ha sufrido tanto en redes sociales como en eventos públicos.

