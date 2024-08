“Un tris aporreada tras una nueva cirugía”, Isabella Santodomingo por su cuarta cirugía de oído

Isabella Santodomingo es una figura conocida del entretenimiento colombiano, debido a su versatilidad en la actuación, el periodismo y la escritura. Su carrera artística ha abarcado desde telenovelas como “Perro amor” y la conducción de programas de televisión. Domingo es también reconocida por ser escritora, con obras como “Los caballeros las prefieren brutas” que han sido best-sellers.

La barranquillera también ha pasado por varios realities, como participante y jurado. En el año 2020 estuvo en MasterChef Celebrity de RCN, en el 2004 paso por el Desafío: la aventura, siendo parte del equipo de celebridades. En Protagonistas de Nuestra Tele fue jurado en la segunda y tercera temporada, entre el 2010 y el 2013.

La actriz sorprendió a sus seguidores en la mañana de este jueves, por una publicación en donde se le ve un ojo morado, a causa de una cirugía de oído, indicando que era la cuarta vez que la operaban en estos últimos 10 meses. Al parecer, Santodomingo no venía bien en cuanto a la salud de su oído, pero tampoco había puesto mucha atención y no eligió bien quien la operara, ni había entendido el procedimiento, que le realizaron por primera vez a final del 2023 y que afecto un nervio facial, afectando un lado de su rostro.

Se trata de una Timpanoplastia, procedimiento que se realiza para corregir una ruptura u otro daño en el tímpano. Lo que la también escritora no esperaba era que continuaran las molestias y el dolor en su oído, aun después de la cirugía. Por esa razón, tuvo que operarse tres veces más, ella indica que fue “Por confiada, por afanarme, no escogí bien quién me operaría, ni entendí qué tipo de procedimiento me haría… simplemente confié en que era algo sencillo y de verdad creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué, lo reconozco.”

Finalmente, Isabella Santodomingo comentó que ahora se encuentra en buenas manos y se siente optimista ante la situación a pesar de lo difícil que ha sido “Lo bueno, en medio de lo malo, es haber aprendido a disfrutar el silencio, a escucharme más a mí misma. A ser más introspectiva, más empática, más resiliente”. Además, explico la razón por la que su ojo se vio afectado.

“Aunque parezco la víctima de un atraco, el Ojo morado es porque se me rompieron unos vasitos del lado del que me sacaron el injerto para la timpanoplastia y la canaloplastia. Lo único no tan bueno, es que la 1ra cirugía me afectó mi nervio facial y por eso un lado de mi cara no funciona como antes. Ahí voy. Seguimos.”