Fermín de ‘Los Sinvergüenzas’ de TikTok reveló la triste razón por la que ya no graba videos

Dentro de las figuras digitales más queridas en Colombia destaca el nombre de ‘Merceditas y Fermín’ dúo de influenciadores de la tercera edad oriundos del municipio de Cáqueza en Cundinamarca, que han cautivado a cientos de miles de internautas por la manera en la que dan a conocer varios aspectos de la vida en el campo. Precisamente estos creadores de contenido han dado de qué hablar en las redes sociales por la ausencia y falta de continuidad de sus apariciones en la web; ante esta situación ‘Femincito’ dio a conocer la triste razón que lo llevó a desistir de las grabaciones.

PUBLICIDAD

La ausencia de Fermín en la plataforma china ha despertado gran curiosidad hasta el punto que se han creado teorías en internet en las que indicaban que él había fallecido, algo que fue desmentido por su amor, Mercedes, quien aseguró que la diabetes ha afectado la salud de su pareja, a lo que se le sumó una infección urinaria.

Tras esta delicada situación, estos dos ‘Sinvergüenzas’ decidieron tomar la sensata decisión de dejar de hacer los clips y enfocar sus esfuerzos en la recuperación de Fermín, hombre que se encontró recientemente con los jóvenes que lo grababan y aprovechó para mandarle un mensaje a sus más de 835.000 seguidores. “No hemos podido grabar porque estoy muy enfermo, los males no me dejan. (...) Siento como ‘borrachera en la cabeza’ y un desaliento en las rodillas. (...) Téngame paciencia, mi gente que yo aún no puede grabar, estoy muy enfermo, estoy que me voy para el otro lado”, expresó ‘Don Fermín’.

“Lo extrañamos mucho Fermín, recupérese pronto”, “Solo bendiciones para este par de ‘viejitos’”, “Que lindo que todavía mantenga su sonrisa”, “Pronta recuperación Fermincito”, “Estos son los tiktokers que debemos volver famosos”, y “Mil bendiciones, oraré por su salud”, fueron algunas de las palabras de los fanáticos de sus clips.