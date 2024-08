‘Padres e hijos’ fue durante casi dos décadas una de las novelas más extensas y recordadas por los colombianos, donde más allá de recordar la historia en sí, se generan memes sobre algunos personajes y por lo extensa que llegó a ser la producción del Canal Caracol. Después de darle fin a la producción, cada uno de los actores continuaran realizando sus carreras actores en nuevas novelas, llegando incluso a series como Netflix.

Pero no todo ha sido color de rosa para algunos actores del reparto de la novela ya que así como unos tuvieron éxito, otros no volvieron a ser vistos e producciones importantes.

Actor de ‘Padres e hijos’ fue acusado de abandono por su propio hijo

Uno de los actores estrella de esta novela fue Andrés Fierro, quien llegó a darle vida a Esteban. Más allá de sus papel en la novela, Andrés se convirtió en uno de los actores más cotizados de la época, ya que el público femenino lo llegó a considerar bastante atractivo. El actor se convirtió en padre bastante joven junto a la modelo Natali Ortiz, quien dio a luz a su hijo Martín Fierro.

Con el pasar de los años el mismo Martín acusó a su padre de abandono en entrevista con Buen Día Colombia llegando a mencionar “Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado (...) No lo extraño porque tampoco estuvo ahí, entonces no. En algún momento sentí como rabia porque pensé: ‘¿Qué le he hecho a este man para que me rechace así?, y aparte me niegue’”.

“Yo respondí por el niño muchos años y cuando mi situación empezó a empeorar, gracias a todos esos escándalos, la TV me alejó. Me tocó tomar otra opción de vida (...) Ella me quitó la patria potestad o por qué creen que pueden salir y entrar del país sin problema, sin la autorización del papá”, mencionó Andrés Fierro en su momento al programa de entretenimiento Lo sé todo.

Pero la misma Natali comentó que después de hacer toda la situación pública, él bloqueo su comunicación con ambos, cosa que los ha mantenido distanciados hasta el día de hoy.