Yina Calderón y Epa Colombia, muestran el perfil de la mamá de la supuesta hija de Westcol

Yina Calderón, la influencer que se ha visto en vuelta en varias polémicas, porque constantemente sale a dar su opinión sobre distintos personajes del entretenimiento, revelando uno que otro secreto. Ahora ha incursionado en el mundo del streaming por de medio la plataforma ‘Kick’, en la que ha hecho distintas declaraciones con las que ha ganado la atención de sus seguidores, en dos veces acompañada de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, otra de las influencers que más llama la atención por la evolución que ha tenido en su carrera.

Por otro lado, en estos días no se ha dejado hablar de Westcol por el regreso con su exnovia, María Isabel Villa, que ha dado de hablar a todo el mundo, incluso a la creadora de contenido ‘Barbie Colombiana’ qué en un principio salió a dar varias declaraciones sobre la novia del stremear, que anteriormente fue novia de un amigo cercano de ella. No obstante, Westcol no se quedaría callado y revelaría que Tatiana Murillo le escribía coqueteándole antes, frente a esto la influencer no se quedó en silencio y llamó la atención al afirmar que Westcol tenía una hija y que su identidad había estado oculta hasta la fecha.

En la noche del miércoles 21 de agosto, Yina Calderón y Epa Colombia no dudaron en hablar sobre la situación durante el en vivo, soltando una noticia aún más llamativa al encontrar el perfil de la mamá de la presunta hija de Westcol, comentaron que se encontraba en redes sociales como @melodigamer y que la pequeña hija de ambos tiene un año y medio, vive en Medellín con su madre y que al parecer la mujer tiene una cláusula de 500 millones de pesos y que sí llega a revelar algún dato en las redes sociales o en los medios deberá pagarla.

Adicional a esto, Yina afirmó que la mujer es modelo webcam y que en promedio recibe un millón de pesos al mes de parte del stremear para mantener a la niña. No obstante, Westcol no se ha pronunciado directamente sobre el tema, al contrario, subió en sus historias una invitación a sus seguidores, diciéndoles que no creyeran todo lo que les aparecía en Internet sobre él.