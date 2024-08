¿Nuevo amor? Carolina Cruz mostró al especial hombre que la motiva en sus mañanas antes de grabar en ‘Día a Día’

Carolina Cruz es una figura pública destacada en Colombia, reconocida por su trabajo como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido fundamental para su carrera, donde ha logrado establecer una conexión profunda con los televidentes. Además de su éxito en la televisión, también ha incursionado en otras producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ha creado su propio pódcast, que le ha permitido compartir aspectos más personales de su vida con su audiencia.

Además de su vida en la farándula, Carolina Cruz acude a sus propias redes sociales para mostrar la actividad física que realiza, ya que desde hace varios años motiva a sus seguidoras a llevar un estilo de vida más saludable y además, muestra que todos los días se levanta a las 4:00 de la mañana para hacer su rutina de ejercicio antes de salir a el set de ‘Día a Día’ en Caracol.

Pero en esta exigente rutina, Carolina siempre tiene una especial compañía que la motiva a terminar sus ejercicios; se trata de sus hijos Salvador y Matías, pero en esta oportunidad el mayor fue quién se levantó a acompañar a la presentadora de ‘Día a Día’ y Carolina no dudó en mostrar a sus seguidores esta especial compañía, además de agradecerla.

“En esta casita un hombre grande se levantó y fue mi compañía entrenando después”, afirmó la presentadora.

El problema que tuvo Carolina Cruz con su fundación

“De la fundación yo no recibo un peso. Pero, para mí, también sacar adelante la fundación sola en el tema económico, pues es casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo”,afirmó la presentadora entre lágrimas por medio de sus redes sociales.

Sus colegas se han solidarizado con la causa, y siguen buscando apoyo para que la Fundación Salvador de Sueños siga en pie.