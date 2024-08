Sebastián Martínez le dedicó tiernas palabras a su padre

Sebastián Martínez es un reconocido actor colombiano que ha cautivado al público con su talento y carisma. Su trayectoria en la actuación comenzó a temprana edad, participando en diversas producciones televisivas y teatrales. A lo largo de su carrera, ha interpretado una amplia variedad de personajes, desde galanes románticos hasta villanos complejos, demostrando su versatilidad como actor. Su popularidad se ha consolidado gracias a su participación en exitosas telenovelas como ‘Juegos Prohibidos’, donde conoció a su actual esposa y madre de su hijo Kathy Sáenz y ‘Pa’ Quererte’, donde ha dejado una huella imborrable en la televisión colombiana.

Juntos, los actores forman una de las parejas más sólidas y admiradas del medio artístico colombiano. Su carisma y simpatía lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público, quien lo sigue fielmente en cada uno de sus proyectos.

Las tiernas palabras de Sebastián Martinez a su padre

El amor de Sebastián no tiene límites, ya que si bien su esposa y su hijo son parte fundamental de su vida, el actor no pierde oportunidad para demostrarle el amor hacia el resto de su familia, ya que en una de sus más recientes publicaciones, decidió dedicarle unas palabras de amor a su padre.

Con la frase “Montar en moto con mi Papá.... uff, para que más. No saben el piloto que es Pachito”, destacando no solo el amor de hijo a padre, sino destacando las habilidades en conducción. Y ese amor lo notaron los seguidores e Sebastián quienes no dudaron en destacar la belleza del actor, sino en destacar el amor y respeto que le tiene a su padre.