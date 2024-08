¿Adiós a Caracol? César Escola de ‘Yo me llamo’ anunció su participación como nuevo jurado en famoso proyecto

César Escola es un músico, productor, cantante y reconocida personalidad de entretenimiento que desde muy corta edad estuvo inmerso en la música, explorando así la que al sol de hoy es su más grande pasión, siendo su instrumento predilecto el piano. Luego de ser parte de distintos grupos musicales, el argentino decidió radicarse en Colombia para llevar a cabo su rol como presentador y jurado de programas como ‘Do, re, millones’ y ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, junto a Amparo Grisales y Pipe Bueno.

Si bien en lo que va de este 2024 no se ha anunciado una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, lo cierto es que la serie de proyecto para Escola no han faltado, ya que a pesar de que no suele estar presente en la pantalla chica si sigue adelantando proyectos con Caracol, pero estos enfocados en el lado musical. El más reciente tuvo que ver con la próxima novela que llegará a las noches colombianas como lo es ‘Klass 95′, una historia ambientada en los año 90, donde Shaio Dominguez buscará sacar adelante su talento abriéndole la puerta a una agencia de modelos, donde Escola hace parte de la esfera musical que se encarga de engalanar esta producción.

¿Cuál es el nuevo proyecto de César Escola de ‘Yo me llamo’?

En medio de estar llevando a cabo su pasión, César Escola, quien suele ser bastante activo en sus redes sociales, donde sobre pasa los más de 700 mil seguidores, aprovechó para compartir con sus fans en medio de la emoción el nuevo proyecto del que hace parte: “Hola, soy César Escola y estoy muy emocionado de ser parte del equipo de jurados del concurso más esperado ‘Salitre encanta senior’ para mayores de 40 años, las inscripciones estarán abiertas desde el 25 de agosto. Te invito para que alistes tu voz y muestres todo tu talento, serán 10 millones de pesos en premios. Inscríbete en www.salitreplaza.com.co. Anímate y te espero en ‘Salitre encanta senior’ en Salitre plaza, donde Bogotá tiene el corazón”.

¿Quién es el hijo de César Escola de ‘Yo me llamo’?

El hijo de César Escola de ‘Yo me llamo’ es Martín Escola, a quien adoptó luego de promocionar el programa ‘Canguro’ en la Clínica Materno Infantil de Bogotá, donde tuvo que cargar a una bebé recién nacida que había sido abandonada por su mamá y esta fue precisamente la señal que necesitaba para comenzar el proceso: ““A los 18 meses me llega una carta en donde dicen que eres hábil y te sirve para todo el mundo. (...) A la semana me llega la carta del ofrecimiento de Martín. (...) En un proceso de adopción tú aprendes a preparar tu corazón para recibir al que Dios, el cosmos, el universo y la vida te manda, y de la edad que sea”, agregó el jurado del ‘reality’ de Caracol durante una entrevista de ‘La sala de Laura Acuña’.