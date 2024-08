¿Demasiado Caribe? A Meghan Markle le critican look ‘calentano’ en pleno Bogotá

Critican por "muy tropical en Bogotá" el look de Meghan Markle

Meghan Markle está en Colombia, en actividades con la vicepresidenta Francia Márquez. Luego de compartir con ella y Harry una conversación sobre el acoso en línea- y en donde deslumbró con su carísimo atuendo de casi 22 millones de pesos colombianos- se puso un atuendo de la exitosa diseñadora Johanna Ortiz y un collar de Cartier.

Markle posó con varios bailarines de esta muestra cultural. De hecho, esto fue en el teatro Delia Zapata Olivella, a cargo de la compañía de Danza- Teatro Pies de Sol. La muestra se llamó “El beso del Colibrí”.

Sin embargo, le criticaron que para un clima como el de Bogotá llevase un vestido asociado al imaginario tropical que ha sido tan exitoso en la moda colombiana: el Caribbean Chic.

A Meghan los colombianos la criticaron por demasiado tropical en Bogotá, pero afuera la están amando

La investigadora de moda Jeniffer Varela - y quien tiene una tesis al respecto- fue quien habló de cómo, al ver a Ivanka Trump en el gobierno de Duque en un atuendo de aires similares (y de la misma diseñadora), el vestido significa el triunfo de esa narrativa de moda a nivel internacional. Sobre todo, porque Ortiz es la más exitosa de esta corriente.

“Otra prueba de que la visión tropical domina la imagen de Colombia en el exterior: Meghan Markle. Precioso el vestido de Johanna Ortiz, pero bastante ‘caribbean chic’ para Bogotá”, afirmó. Y los comentarios de los colombianos van en esa tónica, pues Bogotá tiene clima frío.

" Precioso el vestido, me parece que hubiera funcionado muy bien con un abrigo largo camel y unas botas vaqueras, perfecto para Bogotá. Esa pinta que tiene me suena más bien como pa’ un matrimonio en Cartagena”, “Que no la agarre una granizada o se le dañan las chanclas esas”, son algunos del os comentarios.

Sin embargo, Varela anota que esta es una visión del Caribe que ha triunfado en la moda latinoamericana y esa es la prueba. “Porque ya están llegando a decir que “uno no viaja”, ese no es el punto. El punto es que este es un tema de investigación en los estudios de moda que nos habla mucho sobre la relación entre moda + estereotipos + visión país”, explicó.

Ahora, los fans de la duquesa alaban que esté usando prendas de la diseñadora en su propio país de origen, más allá del debate sobre lo exótico y colonial que generan estas piezas.

“Amo que Meghan use un atuendo de la diseñadora en su propio país. Además ella los sigue”, comentó.

Markle ya había vestido de Johanna Ortiz en una premiación el año pasado.