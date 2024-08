Exparticipante de Protagonistas de nuestra tele confesó su adicción a las drogas hace varios años, “no me hace feliz”

El Canal RCN cuenta con una presencia de más de 20 años en la televisión colombiana a partir de la producción y el lanzamiento de un sinfín de producciones que se han quedado en el corazón de los televidentes como lo es ‘Yo soy Betty, la fea’ y ‘realities’ como ‘Protagonistas de nuestra tele’, que estuvo al aire durante 7 años.

¿Quién es la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ que tiene adicción a las drogas?

La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ que confesó tener una adicción a las drogas es Angélica Jaramillo, quien hizo parte del ‘reality’ del Canal RCN en el año 2012, donde logró destacarse por su belleza y talento ante las cámaras. Aunque logró avanzar dentro de la competencia, quienes terminaron llevándose el triunfo fueron Sara Uribe y Johan Álvarez.

Recientemente, Angélica Jaramillo causó revuelo por medio de las redes sociales, pues la colombiana en el que sería un en vivo aseguró: “No me importa, no me importa, en este momento yo Angélica Jaramillo les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. O sea, es felicidad momentánea, claro, para que, para evitar pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida. No me importa aquí, me está entrando una llamada, obviamente la voy a apagar, por favor, cuelgue, gracias (…)

(…) Angélica Jaramillo se deja llevar de las drogas, es de verdad, es la verdad y yo renuncio hoy a esto. Estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos como… o sea, no son originales, no se muestran como son. Una persona real, real, esta es la Angélica Jaramillo”.

¿Qué dijo la hermana de Angélica Jaramillo tras su confesión de adicción a las drogas?

Luego de la viralización del video de Angélica Jaramillo, visiblemente afectada, su hermana, Laura Jaramillo, también modelo y expareja de Michael Ortega, compartió un comunicado en el que se lee: ”Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación.

Entendemos la preocupación de todos, pero queremos aclarar que no hemos dejado de intentar ayudarla. Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda. Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia”.