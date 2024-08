Exesposa de Diomedes Díaz se defendió de las acusaciones de consumo de droga

Consuelo Martínez, la viuda de Diomedes Díaz, salió al paso de una serie de críticas que recibió en redes sociales luego de la publicación de un video en el que se le veía disfrutando de su cumpleaños. Martínez, quien se ha convertido en un foco de atención en las plataformas digitales tras la muerte de ‘El Cacique de la Junta’, enfrentó acusaciones de consumo de sustancias estupefacientes, lo que la llevó a defenderse públicamente.

El 3 de agosto, con motivo de su cumpleaños número 50, Consuelo celebró su día en una piscina, vistiendo un bikini, un sombrero y gafas oscuras, mientras disfrutaba del sol en compañía de sus hijos. El video, que rápidamente se viralizó en las redes, mostraba a la expareja de Diomedes con una figura que, a pesar de los años, continúa siendo motivo de admiración para muchos. Sin embargo, un detalle en el video generó controversia: un resto de bloqueador solar en las afueras de una de sus fosas nasales.

Algunos internautas interpretaron erróneamente el detalle del bloqueador, acusando a Martínez de estar bajo los efectos de drogas. La situación se agravó cuando algunos comentarios incluso insinuaron que había ‘heredado’ esta práctica de su exmarido. Esta percepción errónea provocó una respuesta indignada de Consuelo. “Me pareció una falta de respeto... Me molestó mucho, no soy de las personas que responde a comentarios, pero este sí me molestó, y más porque nombró a Diomedes, eso no se hace”, expresó Martínez en una entrevista para el programa La Red de Caracol.

Furiosa por la situación, Consuelo arremetió contra aquellas personas que la ofendieron, diciéndole groserías.

Además de las acusaciones de consumo de drogas, Martínez recibió críticas sobre su apariencia, incluyendo comentarios como: “La cara de papa”, “Aunque tenga cirugía está muy bien” y “Deberías operarte la cara también”. Ante estas reacciones, Consuelo respondió con firmeza, sugiriendo a los críticos que se preocuparan más por ellos mismos.