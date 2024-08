“Me asusté mucho”: Carmen Villalobos contó el percance de salud que pasó en un restaurante

La reconocida actriz Carmen Villalobos compartió con sus seguidores en redes sociales un inquietante incidente de salud que experimentó recientemente mientras disfrutaba de una comida en un restaurante. En un video publicado en sus historias de Instagram, la actriz detalló el susto que vivió al sufrir una fuerte reacción alérgica después de consumir sushi.

La protagonista de ‘Sin senos no hay paraíso’, quien es alérgica a los mariscos, explicó que siempre toma precauciones cuando sale a comer, solicitando a los empleados de los establecimientos que eviten la contaminación cruzada en sus platos. “Imagínense, ustedes saben que yo soy alérgica a los mariscos, la langosta, los camarones, y entré hace ratito a un lugarcito y pedí sushi. Usualmente lo pido de salmón, atún, y siempre les digo: ‘Chicos, tengan cuidado con la contaminación cruzada porque soy alérgica”, comentó la actriz.

Sin embargo, a pesar de sus precauciones, algo salió mal en esta ocasión. Villalobos relató cómo, poco después de comenzar a comer, empezó a sentir los primeros síntomas de una reacción alérgica severa. “Hacía rato que no me daba una alergia como la que me dio, estaba llena de ronchas, fui al baño y fue como que roncha, roncha y roncha por todas partes”, dijo visiblemente afectada.

Afortunadamente, la artista estaba preparada para este tipo de situaciones y pudo tomar medidas rápidamente. “Afortunadamente, siempre cargo como la pastillita de la alergia, entonces como que lo resolví, pero se alcanzó uno a asustar mucho”, reveló, dejando claro que la situación pudo haber sido mucho más grave.

Villalobos aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la conciencia sobre la seriedad de las alergias alimentarias. “Chicos, cuando uno diga que es alérgico, de verdad, créanme, las alergias son horribles”, enfatizó. A pesar del susto, la actriz aseguró que se encuentra bien, aunque aún sentía los efectos de la reacción: “Todavía me está picando por atrás... me salvé”, concluyó con un tono de alivio mientras pasaba su mano por la espalda.