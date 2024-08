Daniela Ospina, ex de James Rodríguez ‘le cantó la tabla’ al hombre que la atacó por tener hijos de padres diferentes

Daniela Ospina es una reconocida figura del entretenimiento en Colombia, dándose a conocer como jugadora de voleibol, deporte en el que logró destacarse. Además, de su matrimonio con el futbolista James Rodríguez durante seis años y fruto del mismo nació su hija, Salomé. Actualmente, la paisa está dedicada a su faceta como empresaria con ‘Dan Five’ y por supuesto, el pilar más importante de su vida, su familia que conformó con Gabriel Coronel, actor y presentador y sus dos hijos, Lorenzo y Salomé.

Ospina, además de su rol como empresaria, también ha sabido destacarse por medio de las redes sociales, donde suele ser muy activa y en su cuenta de Instagram, ya alcanza los más de 7 millones de seguidores, demostrando su gusto por el deportes, el amor por sus hijos y el apoyo incondicional que le da a su hermano, David Ospina, quien regresó al Atlético Nacional para seguir mostrando su talento, luego de estar en diferentes equipos del mundo.

Sin embargo, la expareja de James Rodríguez recientemente se tomó el tiempo para sacar a la luz la situación que generó su molestia y tiene que ver con un hombre, quien desde hace varias semanas le estaría dejando comentarios en su contra, a tal punto que Daniela Ospina se cansó: “No Wow, no soy mucho de este tipo de cosas. Pero cuando entro a su perfil dice Coach violencia de género... aquí les voy a dejar su perfil, yo no te voy a bloquear, pero si voy a dejar aquí un alto, basta del maltrato, tengo dos hijos hermosos y maravilloso no me hace ni menos mujer ni mala madre que sean de padres diferentes, de hecho dos grandes hombres. Ahora te pregunto, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dando? Porque el que yo le doy a mis hijos es lleno de muchos valores”.

La creadora de contenido agregó el respectivo perfil del hombre, quien alcanza más de mil seguidores en esta misma plataforma. Además, Daniela añadió el respectivo comentario que habría terminado rebosando la copa: “Dos hijos uno con cada padre y va por más... vaya ejemplo”, asimismo, varios seguidores no dudaron en referirse al tema saliendo en defensa de la colombiana.

¿Cuál es el negocio de Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez?

El negocio de Daniela Ospina es ‘Dan five’, una empresa de ropa deportiva, que nació por su gusto por el deporte desde muy corta edad y que ahora lo materializa con el fin de que quienes entrenan puedan sentirse cómodos y con estilo a diario. La expareja de James Rodríguez llevó su negocio a Miami, donde reside actualmente, además de buscar dar a conocer su marca a través de plataformas digitales.