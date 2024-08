¿Jessica Cediel está saliendo con un galán? Esto confesó la presentadora

Jessica Cediel actualizó a sus seguidores sobre lo que sucede en su vida en relación al mundo del romance, aprovechando una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en donde abordó este tema desde un par de ángulos diferentes, tomando en cuenta esta oportunidad para dejar entrever que podría tener a alguien importante en su vida en este momento.

La actriz ha dejado claro en más de una oportunidad que desde hace varios años se encuentra soltera y sin ningún tipo de compromiso romántico, indicando que de momento no se ha presentado esa persona que tanto espera que aparezca.

Mientras tanto, la colombiana ha estado enfocándose en su faceta profesional frente a las cámaras, disfrutando de mucho tiempo junto a su familia y amigos, además de dedicarle tiempo a su religión, sus fanáticos y a ella misma.

Con esto en mente, Jessica Cediel aprovechó que tenía algo de tiempo libre y decidió abrir una caja de preguntas en Instagram, la cual sus seguidores aprovecharon para abordarla en relación a un tema que es muy frecuente en este tipo de dinámicas: el amor.

A propósito de una pregunta de un seguidor respecto a si tiene pretendientes o los mantiene en secreto, la modelo aseguró que siempre ha tenido pretendientes y que no puede quejarse al respecto. Sin embargo, cuando abordó el asunto de tenerlos en secreto, habría dejado ver cierta picardía.

“¿Qué les puedo decir? Mi sonrisa lo dice todo. Cuando sea el momento, muy seguramente lo compartiré y lo publicaré. Pero les puedo decir que hay un secreto por ahí que me tiene feliz”, dijo muy sonriente Cediel.

¿Jessica Cediel tiene novio?

Si bien en esta publicación habría jugado con la idea de que hay alguien especial en su vida en este momento, no fue muy contundente al brindar información más concreta al respecto. Sin embargo, en otra historia arrojó algo más de luz después de que un seguidor le preguntara directamente si tenía novio.

“Para responderte la pregunta: no, no tengo novio”, dijo con una sonrisa pícara Jessica Cediel, lo que daría a entender que si hay un hombre especial en su vida, de momento no se ha formalizado nada entre ellos.