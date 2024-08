Karen Sevillano reaccionó a los retoques estéticos que se hizo Yina Calderón ¿Qué dijo?

La influencer Karen Sevillano causó revuelo al reaccionar a los recientes procedimientos estéticos de Yina Calderón, creadora de contenido que buscaba mejorar su apariencia para participar en un concurso de belleza. Los comentarios de Sevillano surgieron durante una conversación en el podcast ‘Gordas de Envidia’, conducido por su excompañero de ‘La Casa de los Famosos’, Camilo Pulgarín, quien estaba en su papel de María José.

Durante el programa, Pulgarín le preguntó a Sevillano sobre qué famoso le caía mal en redes sociales. Karen respondió de manera contundente que no tenía problemas con nadie en particular. “A mí nadie me importa tanto como para que me caiga mal, a mí todo el mundo me vale ver…”, declaró, indicando que no se toma a pecho los comentarios y acciones de otros.

La conversación se centró luego en Yina Calderón, con Pulgarín insinuando que podría ser una de las personas que no le agradaban a Sevillano. Sin embargo, la caleña negó cualquier animosidad hacia Calderón. “No me cae mal, antes me estaba viendo un video que la gente estaba diciendo que se había hecho una cirugía en la cara y que había quedado horrible y yo dije ‘a mí no me parece que quedó tan fea’, te lo juro, la defendí, no me cae mal”, expresó la influencer.

Sevillano destacó que las críticas hacia Calderón en redes sociales son exageradas. “Ella en persona se ve mejor, yo la vi hace tiempo en los cumpleaños de Marcela Reyes y yo dije ‘pero ella no es fea’, mi opinión honesta es que no quedó tan fea como la gente dice, ustedes no han visto gente fea entonces”, añadió, defendiendo la apariencia de Yina y cuestionando los estándares de belleza de los críticos.

La relación entre Sevillano y Calderón no ha sido siempre cordial. Durante la estancia de Karen en ‘La Casa de los Famosos’, Yina expresó su desagrado hacia ella, alegando que Sevillano había sido la causa de que una de sus cuentas de Instagram fuera bloqueada.