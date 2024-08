Jessi Uribe no escatimó en gastos en la fiesta de quince años de su hija y le llevó a ‘Feid’ para darle serenata

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. El cantante bumangués se ha destacado por tener una vida bastante familiar, junto a su esposa Paola Jara y sus cuatro hijos de su anterior matrimonio.

Recientemente, el cantante compartió la especial celebración que hizo para su hija mayor, Luna, quien cumplió 15 años y decidió celebrar por todo lo alto en una típica fiesta de quinciañera. En sus redes sociales, además de las de Paola Jara, se pudo ver que muchos de los colegas de la pareja asistieron a este cumpleaños, pero una de las presencias que más llamó la atención fue la de Feid.

Aunque no es el original, Luna como muchos de los jóvenes de su edad es fanática de la música de este cantante paisa y su padre la complació llevando a uno de los dobles de este reggaetonero. En redes sociales este video de la celebración del imitador de Feid junto a su hija, bailando y cantando se viralizó y muchos aplaudieron el hecho de que Jessi intenta complacer las expectativas de sus hijos.

Jessi Uribe se sinceró sobre como inició a componer para sus colegas

Jessi comentó que desde 2016 escribe canciones y que en muchas ocasiones tocó las puertas de sus colegas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara, que fue la segunda artista que grabó una de las canciones compuestas por Jessi, lo que puede decir que estos fueron los primeros acercamientos del matrimonio: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

La música para Jessi Uribe no termina y ahora el cantante anunció un nuevo tour por el país en el que va a buscar llenar varias ciudades de Colombia con las canciones que durante años han acompañado al público fiel del cantante santandereano, su recorrido de gira va a visitar otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos. Guatemala, Costa Rica y México, país con el cual el cantante tiene una gran conexión. Despechados 2024 es un agradecimiento a sus seguidores por sus nominaciones y un momento para seguir extendiendo su gran talento y conexión con el público.