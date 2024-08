El conmovedor encuentro de Ángel Barajas con su mamá tras medalla: esta es su historia de lucha

Angélica Vivas tuvo un intenso abrazo con su hijo, Ángel Barajas - gimnasta de 17 años que ganó la primera medalla olímpica de gimnasia para Colombia en Barra Fija, la de plata- luego de que este fue premiado en el podio. Ella no pudo más que felicitarlo y hablar con orgullo de ese campeón que a pesar de tener ningún apoyo, solo el suyo, de su hermano y el de su entrenador, Jairo Ruiz, pudo competir contra las potencias en este deporte de tú a tú.

PUBLICIDAD

Ahora bien, con la medalla de Ángel se revela una historia que, como muchas en el deporte latinoamericano (no más hay que ver todo lo que tuvo que sacrificar la campeona olímpica en la rama femenina, Rebeca Andrade, proveniente de las favelas) tiene todo de sacrificio.

La sacrificada historia de lucha de la familia y entrenador de Ángel Barajas para que ganara su primera medalla olímpica

En el caso de Ángel, su hermano contó en La W que su madre, Angélica, es ama de casa y es la que se encarga desde hace doce años de llevarlo a entrenar. De hecho, ambos hermanos tienen un padre ausente, pues está en Cali.

Angélica no tenía cómo pagarle a Ángel los entrenamientos de gimnasia. Ruiz, sin embargo, le dijo a la mujer que no importaba si no le pagaba: lo importante es que lo siguiera llevando a los entrenamientos, descubriendo así su talento. Su hermano mayor, Jeison, fue quien se puso los pantalones y con dos trabajos asumió los gastos en la casa, así como el deportista.

“Yo tengo dos trabajos, soy asesor comercial y cajero”, le dijo este a La W, afirmando que trabaja todo el día y solo descansa el domingo. Esto, para que su hermano se enfocase en el entrenamiento. Y cuando clasificó, para que Angélica lo acompañara, tuvieron que también valerse del Alcalde y Gobernador, y reunir entre muchas personas, porque era su sueño.

Jeison también contó que la Federación no ayudó con nada, sino las autoridades regionales. Por ahora, Ángel no está estudiando, pero quiere hacer negocios internacionales, reveló su hermano, que tiene tan solo 22 años.

Por otro lado, Jairo Ruiz, a quien Barajas entrenó, también luchaba con todo: de hecho, en el coliseo caían goteras. Buscaban en rifas y otros recursos para mandarlo a competir.

Este también entrenó a la leyenda Jossimar Calvo, otro gran gimnasta colombiano. Tiene 68 años y luchó por un patrocinio para un almuerzo balanceado a sus deportistas. Hasta vendió su carro y compró los implementos para recuperar a los atletas luego del entrenamiento.