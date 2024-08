El ‘retoquito’ que se hizo Pipe Bueno antes de ir al show de Marc Anthony

El cantante Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales que se realizó un “retoquito” antes de su esperada presentación junto al famoso artista neoyorquino Marc Anthony. La pareja de Luisa Fernanda W publicó un video en sus cuentas personales donde mostró su visita a un estilista amigo para un cambio de look.

“Bueno, mi gente, a cargo del señor Peluco, hace cuánto que no nos veíamos pa. Llevo casi un año sin pintarme el pelo para todos los que preguntan, ahora sí me estoy pintando el pelo para ponérmelo oscuro porque entonces creen que me pinto en las canas que Dios me regaló,” comentó Pipe entre risas. “Pero nada, como que se me antojó volver a pintar el pelo, aquí estoy. Hoy vamos de hecho con Marc Anthony en el coliseo MedPlus de Bogotá, está sold out.”

Además del cambio de look, Bueno mencionó que se suministró un suero revitalizante para estar “ready” para sus próximos compromisos. El cantante se prepara para asistir al Festival de las Flores en Medellín y luego regresar a Bogotá para participar en un evento privado. “Estoy listo para lo que viene, quiero dar lo mejor de mí en estos eventos tan importantes,” añadió.

El cantante colombiano demostró una vez más su dedicación y profesionalismo al prepararse minuciosamente para cada presentación. Su aparición junto a Marc Anthony en el coliseo MedPlus de Bogotá generó gran expectativa entre sus fans, quienes agotaron las entradas para el evento.

“Ayer en Bogotá en el Concierto de MARC ANTHONY !! Siempre es un placer verte y saludarte amigo mío !! Y que chimba poder haber hecho parte de tu gira en la capital, ahora Medellín te está esperando papá !! Se te quiere amigo”, escribió Pipe desde su cuenta e Instagram en una galería de imágenes en la que aparece con el intérprete de ‘Flor pálida’.

Pipe Bueno, conocido por su carisma y talento en el escenario, no solo se preocupa por su música sino también por su imagen, lo que ha sido clave en su éxito.