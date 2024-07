Colombiamoda 2024: la feria más ambiciosa de toda su historia quiere dejar un nuevo precedente

A la hora de abordar a un monstruo informativo y de novedades hacia el público como Colombiamoda, tocaría así como el Louvre: no alcanzan los días para maravillarse. Ni siquiera tres. Este año, Sebastián Diez, presidente de Inexmoda, se propuso celebrar los 35 años de uno de los eventos más importantes de Latinoamérica buscando expandir horizontes, relaciones y por supuesto, deseando equiparar a Medellín con las capitales de moda del norte global.

Así, sacó los desfiles de la feria hacia el Túnel de Oriente (en una arriesgada e incómoda- aunque muy significativa por todo lo que representa el concepto paisa de desarrollo- jugada) con el Caribbean Chic de Andrés Otálora en clave guajira y comercial para el Éxito o en las bodegas de Coltabaco (edificio que no existirá más) para tener el desfile de apertura de un A New Cross más consolidado, una marca tan popular y que se atreve a ir más allá de sus técnicas conocidas de lujo artesanal como Bless HS, o el colorismo renovado a una categoría tan demandada como el streetwear de Agybo.

Incluso, el desfile de Andrés Pajón y Marie Claire se realizó en el Claustro Comfama San Ignacio, en medio de un tesoro arquitectónico en el centro de la ciudad.

“Nuestra idea era llevar a Colombiamoda al nivel de las principales Semanas del Mundo, que hacen sus desfiles más emblemáticos en los puntos de la ciudad”, le explicó Diez a este medio. Este ha hecho varios esfuerzos para sacar la moda y lo que representa Inexmoda más allá de Medellín, irónicamente: con el programa Non Stop ha encontrado talentos en todas las regiones del país y el Valle del Cauca, con representantes tan vanguardistas como Zorro Gris (moda sin género, sin corporalidades tiránicas y con siluetas ultra propositivas), que tuvo pasarela y estuvo en el Pabellón de Coca Cola - Femsa, con otras marcas que promovían la sostenibilidad.

También es loable ver cómo le apuntó a algo- y que debería seguirse haciendo, ya que estos diálogos son necesarios- que Colombiamoda había perdido hacía una década: invitar a un diseñador internacional. Sandra Weil mostró por qué es una diseñadora consolidada en un país como México, por qué representa el lujo latinoamericano, ese que académicos, instituciones como Inexmoda y marcas quieren decolonizar.

Envolvencias complejas y exquisitas, con materiales aún más refinados y construcciones de piezas complejas que evocaron el Kintsugi (así se llamaba su colección) dieron preámbulo al cierre de una feria que en números tuvo más de 70 mil visitantes, más de 12 mil compradores y 2 mil de ellos de países como Australia, Canadá, Holanda y Estados Unidos, entre otros.

Por supuesto, las experiencias de pasarela fueron tan de alta calidad como las de las marcas participantes, tanto dentro como fuera de la feria. Ver a una marca colombiana de maquillaje como Atenea, con precios accesibles y con fórmulas como la de cualquiera de rango premium estar en desfiles y deleitar a los fans del skincare y el arte, o entrar incluso al pabellón de Interrapidísimo, conectado con un poderoso storytelling de colombianidad, o ir a la celebración de Pat Primo en sus 65 años dan un recorrido por el presente, pasado y futuro de la historia de moda del país, enganchan al público con esas experiencias que no necesariamente tienen que ser de análisis y sí de goce y contemplación.

De hecho, esta última marca dio toda una lección histórica y de acercamiento a diversas audiencias a través de sus comerciales, sus vestuarios de una serie tan emblemática como ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’ y conversatorios donde NUEVA MUJER estuvo invitado para hablar de la moda actual y de sus cambios. Esto, ad portas de su renovación hacia públicos más jóvenes, pero sin dejar de lado sus audiencias más queridas.

Por parte de la moda urbana, se nota que Colombiamoda sabe que Medellín se está convirtiendo por sí misma en la renovación de este tipo de mercado en Latinoamérica, si no que la plaza más importante por detrás de Europa y Estados Unidos. Luego de tener desfiles apoteósicos como el de Undergold y el año pasado, marcas como Flow by Santiago Ospina y Mara, con looks innovadores en color y en exploraciones gráficas, así como desarrollos tecnológicos, mostraron esa renovación.

Por su parte, el desfile de cierre, Y/OUT recordó la majestuosidad de Johanna Ortiz en montaje, y con propuestas más elaboradas en cuanto a las prendas básicas que corresponderían al pool de lo que encierra una colección de estas características.

Asimismo, Adidas también tuvo en el marco de la feria un lanzamiento HYPE a nivel global con sus zapatillas SL72, recordando los Olímpicos de Munich, y donde integró a deportistas como Sofía Gómez en sus editoriales. Y eso es loable: integrar todos esos momentos culturales dentro de un sentimiento que ya está consolidado.

En cuanto al dénim: hay que destacar una de las propuestas más interesantes de la feria, con Fashion Group, Makeno y Vicunha Textil, donde la producción del dénim se eleva a categoría premium en diseños limitados y esta será la primera colección lanzada en Colombia con algodón regenerativo certificado de Vicunha. Todo, con prácticas poco impactantes para el ecosistema.

Pasa lo mismo con el hecho de que marcas nacionales e internacionales ya crean en la moda colombiana y en esta feria como un evento al que hay que poner la mirada, desde donde se hace integración académica (como integrar a una de las escuelas más interesantes de diseño en Colombia, la Pascual Bravo) desde lo institucional hasta los conversatorios.

Fue un privilegio tener a expertos en lujo mundial y a diseñadores como Israel Roca, quien sabe más que nadie (pues es el Diseñador en Jefe Global de Tous) cómo es el retail global para hablar de internacionalización, que es en últimas lo que Inexmoda busca con la moda colombiana.

Y por supuesto, siempre hay detalles escondidos: los esmeralderos de Muzo estuvieron presentes. Hubo marcas como AHA Joyas o Heaven Shoes, Arial 12 o Guzo, escogidas por Marie Claire Atelier, mostrando la alta calidad de propuestas en el país. Y emprendimientos de Valledupar y hasta de Nicaragua mostrando cómo se interpreta la moda en clave global.

¿Qué se espera para Colombiamoda 2025? Una pregunta desafiante para Sebastián Diez, que por ahora deja un legado gigantesco al consolidar a esta plataforma como la más fuerte de América Latina. Y con un trabajo así, una de las más importantes del mundo si se habla de moda y todos sus universos.

Recuadro

Highlights memorables de Colombiamoda 2024

Lo bueno

-Los puntos de pasarela de ciudad: simbólicos, desafiantes, majestuosos, invitan a ver a Medellín como un centro de moda tan poderoso como sus homónimos a nivel mundial.

-Las experiencias de marca, que sin duda dan al asistente promedio un acercamiento a la moda sin ser especialista.

-Pasarelas como Alejandro Crocker (ya más pulido y consolidado dentro de su creatividad), A New Cross, Faride Ramos, la del Valle del Cauca, Andrés Otálora, y las de las universidades muestran un alto nivel en propuesta y montaje, lo mismo que la de Sandra Weil.

-Si hay tiempo: muchos conversatorios académicos que sería clave que Inexmoda los tuviese para consulta a través de memorias.

-Nuevos emprendedores de regiones y países centroamericanos.

Lo que hay por mejorar

-El sitting este año en las pasarelas estuvo fatal: Mary Villegas, la encargada de prensa de la feria, no conoce las nuevas voces de la moda colombiana y su trato fue pésimo hacia periodistas, editores y hacia muchos asistentes, generándoles momentos desagradables y hasta impedir su cubrimiento.

Sus otros colegas de prensa de Medellín sin embargo fueron atentos, eficientes y dan una buena imagen de la ciudad. El staff tuvo esfuerzos muy grandes, que sin embargo se vieron opacados, a lo último, por una mala organización en el desfile de cierre.

Nota: al cierre de esta edición, la autora fue extorsionada presuntamente por asociados a la señora Villegas por la publicación de esta información. Esto, a través de redes sociales.