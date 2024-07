Andrea Valdiri: Él sería su nueva pareja sentimental

Andrea Valdiri ha sido una de las figuras púlucas de Colombia que más ha dado de qué hablar, ya que hace menos de un año se separó de quien fue su pareja por un poco más de 12 meses, el realizador audiovisual, Felipe Saruma. Después de dicha ruptura, ambos han sido involucrados en rumores sobre nuevas posibles parejas sentimentales. Pese a que ninguno de los dos llegó a confirmar esas relaciones, no ha sido sino hasta hace unos días que empezó a crecer un rumor sobre la nueva pareja sentimental de Andrea Valdiri.

¿Quién es el nuevo novio de Andrea Valdiri?

Hace tan solo unos días, Andrea Valdiri celebró con una ostentosa fiesta su cumpleaños número 33 en Barranquilla, donde compartió con algunos familiares y amigos cercanos como ‘La Jessu’ y Aida Victoria Merlano, y con la cuota musical del cantante vallenato Diego Daza y Jhonny Rivera. Dentro de dicha fiesta surgieron varios videos donde Andrea se estaba besando con Juan Daniel Sepúlveda. Juan Daniel es un empresario y deportista paisa que hace aprte de la sociedad Sepúlveda & Arismendi. Hasta el momento, la bailarina no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero después de dicho beso, quedaría más que confirmado dicha relación.

Y es que los seguidores de la bailarina aseguran que esta vez sí se le ve enamorada que con su relación anterior. Pero personalidades del entretenimiento como Yina calderón mencionaron “Yo me imaginaba que ella se iba a coneguir el hombre de tu vida. Yo me imaginaba a un hombre de 1.80, el cuerpo, el rostro, la cara, que al lado de ella se viera como un sayayin. Pero el hombre e ve pitufo, gafufo, no tengo nada en contra de los gafufos, pero lindo no es. Yo creo que severa vieja debería tener severo man, y yo no siento que ella necesite la plata”.