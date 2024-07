Epa Colombia reveló que Diana Celis le puso los ‘cachos’ con una jugadora de la Selección Colombia

Epa Colombia es una de las influencers más conocidas del país, famosa por compartir su vida cotidiana y por sus exitosas empresas de keratinas. La bogotana suele mantener a sus seguidores informados sobre diversos aspectos de su vida. Uno de los acontecimientos más sorprendentes y celebrados es su reciente maternidad. Epa Colombia ha dado a luz a una hermosa niña llamada Daphne, quien ha capturado el corazón de las redes sociales con su belleza.

PUBLICIDAD

Aunque ya tiene una hija con su nueva pareja, en varias oportunidades ha mencionado que su relación con Diana Celis, actual futbolista de Millonarios, no terminó del todo bien e incluso, la delantera ha demandado en dos ocasiones a Epa Colombia para, según ella, repartir los bienes que ganaron juntas durante su relación.

Durante una transmisión de Kick junto a la Yina Calderón, Danneidy reveló que estas demandas le causan molestia y que su relación no terminó por indiferencias de ella, sino, por lo contrario, por una infidelidad de parte de la delantera de Millonarios.

¿Quién es la jugadora con la que le fueron infiel a Epa?

Según reveló Epa Colombia, las críticas que ha recibido tras terminar su relación con Diana han sido varias, pero el tema de las demandas la tiene bastante molesta y afirmó: “Ahora me vuelve a demandar por la marca de ‘Epa Colombia’, quiere más plata. Diana es una asolapada, ella me apoyó como pareja porque ella estaba en el fútbol. ¿Le tengo que dar?, me tengo es que morir, a mi la gente me acaba diciendo que ella (Diana) era la del proceso, Diana me montó primero cachos con Liana Salazar, ella está en la Selección Colombia y ellas salían desde el 2020 y yo no le pude perdonar eso”.

La carrera de Liana se ha hecho reconocida por su paso por Santa Fe, aunque actualmente juega en Millonarios junto a Diana y además, está en procesos junto a la Selección Colombia. Actualmente, se encuentra en París disputando los jugos Olímpicos junto a la ‘tricolor’.