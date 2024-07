Franko Bonilla de ‘MasterChef’ se sometió a procedimiento quirúrgico para perder peso, así va su proceso

‘MasterChef Celebrity’ es un reality show muy popular en Colombia donde diversas celebridades de la farándula compiten en retos culinarios. En el programa, los participantes no solo deben demostrar su habilidad en la cocina, sino también su capacidad para aprender nuevas recetas y técnicas gastronómicas. A pesar de sus éxitos en sus respectivas carreras, deben enfrentar desafíos que ponen a prueba su destreza culinaria para evitar ser eliminados y seguir en la competencia.

El formato del programa incluye pruebas individuales y grupales, donde los concursantes son evaluados por un jurado de expertos en cocina. Las tensiones y emociones están a flor de piel, ya que cada reto puede significar la continuidad o la eliminación de uno de los participantes.

Uno de los participantes más destacados por sus comentarios y humor durante esta temporada ha sido Franko Bonilla, un comediante bastante reconocido en la escena de la comedia nacional, además de la cuenteria y su participación en el formato digital ‘Con ánimo de ofender’; aunque muchos lo han visto en su etapa de participante del reality de cocina, muy pocos conocen que se sometió a un proceso quirúrgico para bajar de peso.

En sus redes sociales, Franco Bonilla ha compartido parte de su proceso, además de como ha replanteado sus comidas y seguido las indicaciones de su doctora, tanto así que hasta lo felicita por su proceso en ‘Masterchef’ y lo motiva a seguir en el gimnasio, además de su dieta.

Alejandro Estrada le pidió disculpas a Franko por su actitud

Franko pidió un momento para contarle a los jurados y a sus compañeros, que Alejandro metió la mano a su plato y dañó parte de su producto final luego de que se indicara el final del tiempo de cocina, esto generó un altercado entre el comediante y el actor, pues Alejandro señaló a Franko de ser desleal y además, reveló que también Franko tocó parte de su plato luego del tiempo límite.

Por esta razón, ambos tendrán que ir al reto de eliminación, pero sin duda alguna, en redes sociales muchos se fueron en contra de Alejandro por sus acciones; algunos de los comentarios más polémicos que recibió fueron: “Mi admiración a como es de frentero Franko y no me parece ridículo como dicen los del programa”, “Que Franko les caiga mal no quita que Alejandro Estrada sea un abusivo por meter las manos donde no lo llaman” y “Conozcan al verdadero Alejandro Estrada”.