“Es difícil”: Carolina Cruz habló sobre el complejo momento que está enfrentando a causa de sus hijos

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes; en producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y su propio pódcast en donde comparte una mirada un poco más íntima de su vida.

En sus redes sociales, uno de los contenidos más destacadas es contando sobre su experiencia de sus hijos, la crianza y los retos que ha tenido. Carolina siempre ha tenido una relación bastante cerna a Salvador, actualmente tiene tres años y en redes se muestra como un niño feliz que disfruta de bailar y de la música y Matías, su hijo mayor que disfruta más del fútbol y se está perfilando para ser jugador profesional.

Carolina ha hablado de algunos de los retos que ha tenido en su maternidad en las últimas semanas, es sacar a sus hijos de la cama, la presentadora de ‘Día a Día’ contó que duerme junto a sus hijos y que sacarlos de su cama ha sido una tarea bastante compleja. “Ha sido complicado, pero no tengo ningun afán. Los niños se crecen rápido y después no quieren voltearte a mirar. Sé que dicen que necesitan su inpendencia, pero no estoy haciendo nada malo”.

Así conoció Carolina Cruz a su actual pareja Jamil Farah

Carolina habló de como conoció a Jamil y como inició parte de su relación, que ha sido un tanto polémica por su diferencia de edad; Carolina indicó: “Yo no estaba esperando a nadie, es más, yo dije ‘yo creo que voy a durar mucho tiempo sola’ porque después de una relación tan larga siento que no tengo tiempo para nada más”, pero al encontrar a Jamil en una celebración se animó a tener algunos acercamientos con el piloto sanandresano y aunque desde el primer momento le llamó la atención, la presentadora de ‘Día a Día’ afirmó que solo podía pensar en su diferencia de edad: “Llegué yo al lugar y veo yo a un pelado, a un pollo, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, es puro colágeno”.

En la fiesta trató de llamar la atención de Jamil, pero al parecer el piloto no se vio interesado y durante la fiesta no hablaron ni intercambiaron números, pero Jamil dio el primer paso en sus redes sociales, siguió a Carolina y reaccionó con un ‘fueguito’ a sus historias, después de eso concretaron una cita y a partir de ese momento llevan más de un año de noviazgo.