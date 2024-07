Franko no pudo evitar mostrar sus celos hacia Paola Rey en ‘MasterChef’, “Da es como rabia”

Franko no pudo evitar mostrar sus celos hacia Paola Rey en ‘MasterChef’

‘MasterChef’ está siendo uno de los realitys más comentados por los televidentes, y sobre todo en esta temporada que llegó con bastantes cambios y aires frescos, como a llegada de la chef mexicana Adria Marina, quien con sus comentarios acertados, ha conquistado los corazones de los televidentes en cada capítulo.

En esta nueva etapa, donde los famosos se tuvieron que enfrentar a una nueva prueba individual donde las galletas Ducales eran las protagonistas del reto por un pinde inmunidad y un delantal negro.

¿Por qué Franko Bonilla no soporta a Paola Rey?

Después de la dura prueba donde todos pensaban que Ilenia sería la ganadora de dicho pin de inmunidad, y de recibir una caricia de cachete de Jorge Rausch, Paola Rey se llevó la corona nuevamente con el pin de inmunidad. Dicho triunfo no fue sorpresa para unos, para otros fue una total alegría, pero para Franko Bonilla resultó ser un gran malestar ya que no se aguantó y se despachó contra la actriz, legando a mencionar que le daba un poco de rabia que nuevamente la actriz ganara un pin de inmunidad.

Esto lo notaron los televidentes, quienes no dudaron en criticar la actitud del humorista “Si se le nota la envidia Franko, no nos lo tiene que decir jajaja”, “Ya sabíamos que eras envidioso y resentido, Franko… pero además, queda confimado que eres mal cocinero”. Y es que no solamente criticaron a Franko, sino que también se fueron en contra de Alejandro Estrada, quien también llegó a mostrar un poco de celos hacia Paola.