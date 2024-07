Reconocida periodista deportiva podría enfrentar hasta 12 años en la cárcel: ¿qué pasó?

La reconocida periodista deportiva Johanna Moreno, se encuentra atravesando un problema legal que nació por otro que está en curso contra su expareja, Camilo Andrés Gutiérrez, papá de su hija.

Todo comenzó cuando hace algunos años, la periodista se dirigió a una comisaria para informar a las autoridades sobre una presunta foto “inapropiada”, que de acuerdo con lo indicado, su expareja y padre de su hija, le habría tomado a la menor y habría enviado al pediatra.

Moreno comentó que en el formulario tuvo que llenar, un funcionario de aconsejó que marcara la casilla de violencia y señalara que el caso podía estar relacionado con agresión, aunque ella no consideraba que era un caso de abuso.

Marcar esa casilla, ahora tiene a Moreno en graves problemas, pues al parecer está acusada de fraude procesal, de acuerdo con lo indicado por los abogados.

Las autoridades investigaron el caso y determinaron que el padre de la menor, Camilo Andrés Gutiérrez, no había cometido delito alguno, es por eso que inició un proceso contra Johanna Moreno, por delito de fraude procesal y la periodista podría enfrentar una condena hasta de 12 años de cárcel.

“En menos de tres meses ya estoy imputada, y hay audiencia preparatoria de juicio oral que comienza en septiembre. No es suficiente saber que no soy culpable y no soy responsable. Si tengo que ir a una cárcel por decir en una comisaria que no me siento cómoda con esta situación y no estaba siendo cómoda para mi hija”, contó la periodista.

Agregó que la condena puede ir de 5 a 12 años de cárcel por el delito de fraude procesal y esta iniciaría el 25 de septiembre. “En ese caso, ¿con quién va a quedar mi hija? A él se le cancelaron las visitas porque el abuelo paterno la encontró vulnerada y por eso no la ha vuelto a ver”.