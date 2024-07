“Pero no tenés la Copa”: Las críticas a Maluma por presumir su exclusivo y costoso reloj

Maluma volvió a ser blanco de críticas tras presumir en sus redes sociales un exclusivo y costoso reloj, fabricado por uno de los joyeros más prestigiosos del mundo. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Felices los cuatro” compartió una galería de fotografías en la que aparece junto a Jacob Arabo, famoso diseñador de joyas conocido por crear piezas únicas para futbolistas, cantantes y miembros de la realeza.

PUBLICIDAD

En una de las publicaciones recientes, Maluma mostró con orgullo un valioso reloj personalizado, con detalles únicos que lo hacen inigualable. “El reloj que me hizo Jacob no está en venta, es 1 of 1. Otra más pa’ la cultura”, escribió el cantante en su cuenta personal.

Sin embargo, la publicación desató una ola de críticas, especialmente de usuarios identificados como argentinos, que aprovecharon para lanzar comentarios sarcásticos tras la derrota de la selección colombiana de fútbol contra Argentina en la final de la Copa América.

Los comentarios no tardaron en llegar, algunos de los cuales se centraron en la reciente victoria de Argentina: “Solo vengo a decir dos cosas: primero, Argentina campeón y segundo, Colombia jajaja para otra cosa. Podrás tener el mejor reloj del mundo, pero no tenés la copa”; “A falta de copa, relojito”; “Con ese reloj pudo ver en qué minuto metió el gol Lautaro Martínez”; “Maluma, el gran hombre de plástico”; “Como no pudo festejar una copa, festeja un reloj”.

Esta no es la primera vez que Maluma enfrenta críticas por sus excentricidades. Recientemente, el artista también recibió una costosa cadena de manos del mismo empresario, con un gran dije en forma de cassette con su nombre e incrustaciones de diamantes, lo que igualmente desató controversias en redes sociales.

Así es el reloj de Maluma

“El reloj ‘Don Juan’ es un testimonio de la innovación y el arte. Esta creación exclusiva cuenta con el logotipo de Maluma y sus característicos acentos morados, encapsulando perfectamente su estilo único. La funda de 49 mm, hecha de titanio negro DLC grado 5 y oro rosa 18K, alberga un tourbillon de triple eje y complicaciones de caja de música gemela. En su corazón, el motivo de la corona simboliza la influencia y el arte de Maluma. Con elementos lacados morados personalizados y una corona de oro rosa de 18K, cada detalle del ‘Don Juan’ está meticulosamente diseñado”, describió la joyería.

Aunque no se reveló el costo de esta exclusiva prenda, trascendió que los precios de estos relojes pueden variar desde lo 500.000 y hasta los 20.000.000 de dólares.