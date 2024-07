Nataly Umaña explotó en contra de Lo sé todo por “inventarle” nuevo novio, “que irresponsabilidad”

El Canal RCN es uno los medios de comunicación más famosos en Colombia debido a la amplia cobertura con la que contó en materia de noticias y programas de entretenimiento entre los que se destacan ‘La casa de los famosos’ que llegó por primera vez a Colombia bajo la producción del mencionado canal en compañía de plataforma Vix y dejando como ganadora a Karen Sevillano. Sin embargo, recientemente una de las concursantes más polémicas volvió a hablar, pues recientemente Nataly Umaña explotó en contra de Lo sé todo por “inventarle” nuevo novio.

La actriz luego de su salida de ‘La casa de los famosos’ y de dar por terminando su matrimonio con Estrada en televisión en vivo, dejó claro que se estaba tomando un tiempo para fortalecer su amor propio y seguir adelante con sus diferentes compromisos, pues se conoció que se encuentra trabajando en una producción en México y ahora con su regreso a Colombia estuvo en un evento en la capital colombiana donde habló con el programa ‘Lo sé todo’ sobre diferentes aspectos de su vida y por supuesto, de Alejandro Estrada, asegurando que estaba feliz por su nueva relación con Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’.

Sin embargo, luego de que saliera al aire la entrevista Nataly Umaña apareció en sus redes sociales, donde envío un contundente mensaje al programa de entretenimiento: “Me acaban de enviar el video de la entrevista con ‘Lo sé todo’ y luego dicen que porqué uno dice, ‘mejor no demos entrevistas’. Qué irresponsabilidad lo que acaban de ver. Uno, que digan que o sea ahora resulta que saben más unas cartas sobre mi relación sentimental, sobre como estoy emocionalmente. Como así que yo estoy saliendo con un hombre de 30 años en México, blanco, preséntenmelo por favor, porque yo no estoy saliendo con nadie, con nadie (...)

(...) Me parece demasiado abusivo en realidad y que se atrevan a hablar de cómo estoy emocionalmente, para nada es un secreto que estoy tomando terapia desde hace mucho tiempo porque quiero estar bien (...) No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. No pongan hechos en mi vida que no son así. No sean irresponsables así no es. Qué más, que mejor que yo, Nataly Umaña para poder decir como estoy, cómo me siento y con quien estoy saliendo, estoy sola sentimentalmente. En este momento no me interesa estar con nadie (...) Una vez más que decepción con este programa, con la gente irresponsable me parece que es una charlatada, usted es una charlatada. Qué tristeza la gente que va donde usted para que usted la confunda y diga mentiras”.