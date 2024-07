Ella sería la joven novia de James Rodríguez que se dejó ver en la Copa América junto a su hijo Samuel

Pese a que el resultado de la Copa América dejó a los jugadores y a la hinchada colombiana con un sabor amargo, tras la derrota contra Argentina. Fueron millones de colombianos que estaban esperanzados por celebrar esa segunda para el país, pero no fue posible, pese a las críticas. Con un gran dolor, cada uno de los 22 convocados por Nestor Lorenzo han tenido que enfrentar el duelo de haber quedado como subcampeones del certamen deportivo más importante del continente.

PUBLICIDAD

Ella sería la nueva novia de James Rodríguez

Después de varios días de haber finalizado la Copa América, varios aficionados y asistentes al partido publicaron varios videos donde se ve a su hijo Samuel y Salomé Rodríguez junto a familiares y cercanos, pero uno de esos tantos videos, mostró al pequeño hijo menor al lado de la modelo de 21 años de edad, Luisa Duque. Ella es quien se especula que es la nueva pareja sentimental de James Rodríguez.

“Y a el lado la novia Luisa duque, esa mujer es hermosa”, “Voy a fingir que no vi a Luisa Duque por qué me duele y me lastima James David”, “La chica tiene un aire a Paulina Vega”. Y es que despues de que el 10 de la Selección Colombia terminara su relación sentimental con la también modelo Shanon De Lima, no se le ha visto con ninguna otra mujer en su vida, hasta ahora.

Del mismo se le ha vinculado a James con otras mujeres sin ningún tipo de confirmación, pero sin duda, este ha sido su rumor más fuerte de citas en lo que va de los últimos años, ya que en sus redes sociales se ha mostrado completamente dedicado a su carrera deportiva y a la crianza principalmente de su hijo Samuel, quien lo acompaña a todos los partidos posibles.