“Me voy a recuperar”: ‘Epa Colombia’ terminó siendo estafada y perdió millones en su negocio

‘Epa Colombia’ le confesó a sus seguidores que fue víctima de una estafa la cual la terminó afectando tanto a ella como a su negocio, indicando que a propósito de este detalle perdió una gran cantidad de millones de pesos en mercancía. Sin embargo, la empresaria aseguró que ya tiene planes para recuperarse económicamente.

La joven suele compartir diferente detalles de su vida a través de sus redes sociales, no solo limitándose a su nueva etapa de mamá y a su vida en pareja junto a su novia, Karol Samantha, sino que también ahonda en otros temas como sus negocios, tanto para darles publicidad, como para mostrar su crecimiento.

Sin embargo, en una reciente serie de historias en Instagram, la joven compartió varios videos en donde la información no era tan alentadora como de costumbre, indicando que terminó siendo estafada debido a que le compró a una “persona” materia prima para hacer sus productos para el cabello, la cual estaba en mal estado.

A través de varios videos, la influencer contó que tuvo que emplear tres camiones de gran tamaño para trasladar a un centro de destrucción todos los productos que terminaron con un resultado negativo debido al mal estado de la materia prima.

En la serie de historia deja ver la gran cantidad de cajas de productos en mal estado que tiene en el almacén de su empresa, mostrando también cómo son transportadas dentro de los camiones, contando que la pérdida fue “masiva”.

También le contó a sus seguidores que prefiere destruir estos productos en vez de regalarlos porque no se siente bien dándole a sus fans obsequios en mal estado, asegurando que próximamente volverá a poner en el mercado esta línea, pero con materia prima de calidad.

¿Epa Colombia quiere vengarse de quienes la estafaron?

A través de otra historia, la colombiana habló un poco más sobre este caso, indicando que si bien ella puede revelar con facilidad la identidad de las personas que le vendieron la materia prima en mal estado, prefiere quedarse callada y no obrar mal como hicieron con ella.

“Yo sé que si hago una historia destruyo a esa persona que me vendió la materia prima y las personas que hicieron el daño. Pero no, amiga, yo no quiero pagar con la misma moneda, yo sé hacer dinero, yo sé vender”, dijo con firmeza Epa Colombia.

Además, le dejó saber a sus seguidores que ya le puso una demanda a los responsables de este acto, indicando que ya hay un juez asignado para el caso, y que ya tiene su respectivo plan para recuperar un poco todo el dinero perdido a través de un nuevo producto.