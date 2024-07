⁠Esta es la actriz venezolana que casi le quita el protagónico a Ana María Orozco en ‘Betty La Fea’

Sin duda alguna, la televisión colombiana le ha dejado varios buenos recuerdos a sus televidentes por medio de sus producciones y una de las telenovelas que sin duda es icono del país es ‘Betty, La Fea’, creada por Fernando Gaitán, que se transmitió originalmente desde 1999 hasta 2001. Se convirtió en una de las telenovelas más populares en América Latina y en todo el mundo y para muchos de los seguidores de la novela, no hay mal momento para verla.

La novela regresa con una segunda temporada, para seguir la historia de amor de Betty y Don Armando, por lo que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y a propósito de esta nueva temporada, muchas de las actrices que iban a hacer parte de esta producción han mencionado como vivieron el casting.

Precisamente, Fernando Gaitán estaba buscando a una persona que no estuviera en la recordación de los televidentes para que su transformación de fea fuese más impactante y una de las actrices que estaba en la mira de la producción fue Elaiza Gil, que aunque presentó el casting no pudo destronar a Ana María Orozo, que desde la primera emisión de la novela, se ha llevado el protagonismo de la historia.

Durante esta rueda de prensa, Lola comentó que padeció de un cáncer de seno muy agresivo, por lo que tuvo que someterse a mastectomías y a quimioterapia, durante el proceso, pero algo que siempre estuvo presente en su vida fue la producción de Betty La Fea: “El año pasado, como varios saben, me dio cáncer y logré estar en remisión, pasé por la mastectomía doble, y hace 15 días me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Ponerlos a ustedes en mi casa, ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón, a mi vida”.

El relato fue tan conmovedor, que Ana María y Jorge Enrique se acercaron a Lola a consolarla y limpiarle las lágrimas, muchos aplaudieron la iniciativa de estos recordados actores que con su novela, se han permitido transmitir buenos recuerdos para muchos televidentes. Jorge afirmó: “el sueño de cualquier artista es que el mundo sea un poquito mejor a partir de lo que uno hace y si tu mundo lo fue a partir de lo que hicimos, no tengo palabras”