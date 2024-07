A Cony Camelo le sacaron el cuerpo en ‘MasterChef Colombia’ y terminó sola

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 23, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el cuarto ciclo frente a las cocinas.

En el capítulo reinaría el canapé y se estaría buscando a quienes serían la compañía de las actrices Ilenia Antoni y Carolina Cuervo quienes permanecen en el balcón tras haber ganado el pin de inmunidad.

Para ello los participantes debían universe en pareja y es así como quedaron Vicky Berrío y Paola Rey; Alejandro Estrada y Roberto Cano; Juan Pablo Llano y Caterine Ibarguen; Jacques Toukhmanian y Nina Caicedo; Martina ‘La Peligrosa’ y María Fernanda Yepes; Marcela Gallego y Franko Bonilla, dejando a Cony Camelo sola.

El comediante Franko Bonilla precisó que por tener fama de mal cocinero siempre queda de último, pero que se dio cuenta que la otra persona que nadie escogió fue Marcela Gallego. La actriz ya le había llegado a Cony Camelo, pero esta decidió ignorarla.

“Marce me hace cara de ‘ay nos tocó’. Y yo me volteé y dije ‘no existe la posibilidad’. Yo no me quería hacer con Marce otra vez, no quería sufrir. Y entonces yo me volteo y le pregunto a Jacko que es el único que tengo al lado”

— Cony Camelo