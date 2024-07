“Parecía serenata a Piqué”: Show de Shakira en Copa América deja opiniones divididas

La cantante colombiana Shakira hizo historia al conseguir su novena presentación en un evento deportivo con el show musical que ofreció en la final de la Copa América desde el Hard Rock Stadium.

El espectáculo se dio también con el retraso con el que inició la contienda entre las selecciones de Argentina y Colombia que se disputan la copa, al irse al medio tiempo empezó el show desde un escenario plateado con el aullido de una loba.

Presentación de Shakira en la Copa América

La primera canción con la que entró fue ‘Hips Don´t Lie’ que corresponde a su producción discográfica ‘Oral Fitaxion’ y que fue el tema con el que se clausuró el Mundial de Alemania 2006. Pero cuando se esperaba que siguiera con ‘WakA Waka (This Time For Africa)’ del Mundial Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ del Mundial Brasil 2014, no fue así.

Y es que siguió con una mezcla de ‘Te Felicito’, siguió con ‘TQG’ y finalizó con ‘Puntería’ que se desprenden de su más reciente producción discográfica ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Pese a que fue un show en el que derrochó belleza, como a los que tiene acostumbrados a sus fanáticos, la selección de los temas derivó en una ola de reacciones en las redes sociales con la transmisión del espectáculo en vivo.

“Flojito @shakira parecía serenata a Piqué... yo la ponía a cantar el himno y a @karolg al show... la bichota reventaba ese estadio”, “que decepción ese show Shakira una canción buena canto”, “¿Eso fue todo, Shakira? 😞”, “El Show de Shakira fue medio flojo la verdad”, “Me quedé con ganas de más tiempo y canciones. Pero ella espectacular y hermosa. 🥰”, “no me gustó el show de shakira ):” y “No me gustó el show de Shakira tal vez por lo mismo la mayoría son las canciones nuevas pero en fin”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.