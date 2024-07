“Flojita”: critican el ‘cantado’ a Karol G, pero le alabaron detalle en camiseta de la Selección

La final de la Copa América tiene sello colombiano por todas partes: aparte de los miles de hinchas que están en Miami apoyando a la Selección Colombia, Shakira es la que hará su show de medio tiempo en medio del partido entre Colombia y Argentina, pero Karol G fue quien cantó el himno nacional que dio pie al encuentro entre los dos países ( su contraparte fue el argentino Edison Broce). Igual, recibió hálagos y críticas por su apariencia y atuendo.

Karol salió con la camiseta de la Selección Colombia, con el número de Daniel Muñóz, expulsado ante Uruguay, y con una minifalda de cuero. A varios internautas, aunque chocante la falda, les pareció hermoso el detalle (Broce también llevaba la camiseta de su país) , y también les pareció mágico que la ganadora del Grammy saliese a interpretar el himno con sentimiento.

Pero por supuesto, las críticas no faltaron. Sobre todo en la interpretación del himno nacional de Colombia (que hasta Shakira se ha equivocado y eso fue en Colombia). Dijeron que era una “mamarrachada”y que definitivamente, como los reguetoneros, ella no podía cantar sin autotune.

Las críticas a Karol G por su interpretación del Himno Nacional de Colombia en plena final de la Copa América

A la cantante paisa no la dejaron ni resollar. Si bien recibió halagos de quienes gustan de ella y su música (reina), le criticaron la falta de calidad musical.

”Flojita no es palabra, demostró que no tiene nadaaa de voz. Pero la gente se pone brava si uno lo dice. Menos mal ella solita se deja en evidencia”, “¿Flojita? Esa demostró lo que ya todos sabíamos de ella, que NO sabe cantar”, “No tenían a alguien que sepa cantar? O se le olvidó el auto tune?”, son algunos de los comentarios.

Otros le defendieron: dijeron que lo hizo muy bien, ya que ese es el rango vocal de la artista. Sin olvidar, que el himno se debe cantar con serenidad, como afirmaron algunos de sus defensores.

Aunque en 23 años se ha avanzado mucho, porque para 2001 la fama y el despliegue de los cantantes nacionales apenas comenzaba.