“Tiene que premiarlo”: los chistosos comentarios a Gera Ponce, la elegante esposa de Luis Díaz por la final

Gera Ponce, como dicen en el slang de la Generación Z, es “la mujer del proceso”. Conoció a Lucho Díaz, estrella de la Selección Colombia siendo apenas una adolescente. Con él vivió su ascenso en el fútbol mundial y de paso, ella comenzó a adquirir cierto sentido de la moda que la diferencia de muchas WAGS de la Selección Colombia, hasta ser seguida por sus outfits y mostrar su estilo de vida. Ella, que está más delgada y mucho más pulida en su estilo, no recibió elogios esta vez por sus pintas, sino un aluvión de comentarios sobre el antes y después del partido contra Uruguay en la Copa América 2024.

Cabe decir que al equipo uruguayo se le eliminó luego de sufrir (cuándo no) una expulsión y un arbitraje pésimo. Pero antes y después de un encuentro tan definitivo, a Gera se le llenó el Instagram de comentarios no por elogiarla, sino para recomendarle a Lucho Díaz antes y después del partido, y no cabe duda que serán más para la final del domingo.

Los comentarios que está recibiendo la esposa de Luis Díaz para que “lo cuide”

A Gera Ponce la tratan como a una “doña”, entre lo familiar y hasta lo sonrojante, lo que ha hecho las delicias de muchos internautas, y esto se ve en una foto donde ella aparece en el estadio con un elegante peinado.

“Buenas tardes señorita Gera, cómo está lucho dígale que se acueste temprano y que coma bien porque el miércoles hay partido cuídelo no me lo desgaste y me lo consiente bastante por favor muchas gracias que tenga buena tarde”, “Buenas noches Sra Gera. Le agarré el celular a mi novia solamente para pedirle el favor que me le haga unos masajes a Lucho en las piernas, me le da una pastilla de Metocarbamol antes de mimir y sobra decir esto último pero me le da una sobre dosis de amor para que recargué de buena energía 🙏🏻🥺. Felíz noche y que Dios los bendiga🙏”, son algunos de los más dicientes.

Los jocosos comentarios hacia la elegante esposa de Luis Díaz, Gera Ponce, para que "lo cuide" antes de la final de la Copa América 2024

Asimismo, Gera colocó fotos suyas en el partido celebrando y diciendo: FINALISTAS. Mismos comentarios. Que lo mime, que no deje que lo agarre “el sereno”

Por su parte, Ponce mostró cómo vivió el partido: celebrando en un bus con las otras compañeras de los jugadores, luego en Facetime y por último poniendo el ‘Colombia Tierra Querida’ en sus historias.