Andrés Parra confesó la razón por la que prefiere tener relaciones abiertas tras su divorcio

Andrés Parra es un actor colombiano conocido por su trabajo tanto en televisión como en cine. Ganó gran reconocimiento significativo por su interpretación de Pablo Escobar en la serie de televisión ‘Pablo Escobar: El Patrón del Mal’, que narra la vida del narcotraficante. Desde esta interpretación, Andrés ha recibido bastantes reconocimientos en producciones como ‘María Magdalena’, ‘Primate’ y ‘El Comandante’, en sus redes sociales también comparte gran parte de sus experiencias de vida.

Precisamente, en una entrevista para ‘Los 40′ reveló como va su vida sentimental, cabe recordar que Andrés estuvo casado con la periodista Diana Cáliz, con la que tuvo un hijo. Andrés ha sido abierto al hablar de lo dificil que fue lidiar con su divorcio y la depresión que tuvo atravesándolo, sin embargo, le ha dado más oportunidades al amor, pero recientemente terminó con su última pareja y eligió comentarles a sus seguidores consejos para la tusa.

El actor, que interpretó a Escobar, también afirmó que sabe qué ha pasado por bastante crecimiento personal por asumir su ruptura de una forma más madura y sin caer en depresión, Andrés señaló: “Me separé hace dos años, he tenido dos relaciones y la última relación que tuve fue en la que pude experimentar. Fui feliz, se acabó hace 20 días y me di cuenta de que el trabajo que yo he estado haciendo hace dos años ha funcionado, no me deprimí y también sentí que asumí la realidad; sentí que fue un viaje, que terminó y tengo agradecimiento, terminó por un no negociable”.

Andrés también habló que tiene relaciones abiertas, más que por tener a terceros en sus vínculos, es por amar la libertad de sus parejas, “yo necesito vivir esto, de sentir que yo no poseo a nadie. Pero este es mi proceso, es diferente para otros, pero deben trabajar para poder abrir la relación, lo que a mí me interesa es saber si yo sigo siendo su mejor opción”.