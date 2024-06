“Puede llorar, pero ¿armar tremendo show?”: Le dicen a Aída Victoria Merlano por terminar con Westcol

Aída Victoria Merlano, la creadora de contenido y la hija de la exsenador Aída Merlano, está en la boca de todos por cuenta de cómo terminó la relación que sostenía con Westcol , un streamer colombiano que vive envuelto en polémicas por sus desatinados comentarios. Según lo que ha sucedido hasta el momento, el joven paisa habría permitido que una mujer compartiera con él mientras estaba en el palco privado en su discoteca, ubicada en Medellín y ella misma lo habría revelado a través de las redes sociales. Lo que se desató después fue que Aída le reclamó a su novio en vivo, por lo que desde ese momento se volvió una “novela”.

A través de las redes sociales las mujeres han criticado fuertemente a Aída, desde haber decidido tener una relación sentimental con el paisa, hasta el por qué publicar videos llorando la tusa.

Critican a Aída Victoria Merlano por cómo terminó con Westcol

La creadora de contenido ha publicado un par de videos llorando en los que ha hecho reflexiones sobre terminar la relación y el empoderamiento femenino.

“Yo a West lo he visto en sus versiones más lindas por algo me enamoré de él y ayer (viernes) cuando lo vi en el stream hablando tantas cosas de mí, yo sentí que me sacaban el corazón el pecho y me lo agarraban de bolita de trapo. Él me llamó, yo lo tenía bloqueado de uno de sus teléfonos, me llamó del otro, llorando me dijo perdóname, quiero hablar contigo, te quiero ver. Vino a mi casa, nos sentamos, yo tenía mucha rabia, le dije un montón de cosas y me dijo: en serio los siento, fueron cosas que dije desde un momento de rabia”, relató Aída en sus más recientes historias de Instagram con los ojos llorosos.

Finalmente termina diciendo que: “Yo le dije: te amo con todo mi corazón, pero no te quiero en mi vida. Y sale otra vez a publicar capturas de su mamá diciendo esas cosas, que claro que me duelen”.

Muchas mujeres han reaccionado a través de las redes diciendo que: “No puedo creer que Aida Victoria esté así por semejante porquería”, “¿Y qué tal que la Aida tenga ese show montado pa quedar bien, pero ella lo que quería era dejar al otro porquería ese?”, “Esto habla más de ella que de él, una persona que se enamore así de un tipo como ese necesita mucha terapia…” y “Ayyy no que patético todo este show”.