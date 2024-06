Carolina Cruz reveló cómo la conquistó su novio y lo que más la sorprendió al verlo la primera vez

‘Día a día’ se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento en vivo más famosos de Caracol Televisión, pues ya ha logrado permanecer al aire más de 20 años siendo parte de la televisión colombiana. Aunque se ha tenido que reinventar en varias oportunidades, actualmente para muchos es la producción icónica del canal, por lo que grandes famosos pasan por su sala para contar sus proyectos, vida y hasta para participar en concursos divertidos. También ha consolidado un equipo de presentadores como lo son Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero y Carolina Cruz, que desde que lanzó su podcast ha revelado detalles íntimos de su vida y en la más reciente publicación habló de cómo la conquistó su novio, Jamil Farah .

El episodio del podcast de Carolina Cruz, ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, fue titulado como: Una nueva oportunidad en el amor.

Carolina Cruz reveló detalles de cómo inició su relación con Jamil Farah

“A mí es difícil que alguien me parezca bonito, no es porque sea exigente, no. Es que no estaba en ese mood (estado de ánimo) Como que no estaba pensando en que me gustara alguien o en ver a alguien. Pero, yo lo veo de lejos y dije: ‘este pelado tan lindo, pero es un culicagado. Eso es un pollo. Eso es puro colágeno al 2000%’. Pero, lo miré y dije: ‘no, no, qué hombre tan espectacular, que hombre tan lindo, porque es altísimo. No esto acostumbrada a ver hombres tan altos, porque soy muy grandota. Entonces, lo vi altísimo, calvo, superelegante, superbien puesto con un gabán. Me pareció divino. Pero, no cruzamos miradas”, reveló.

Luego Carolina contó que no cruzaron miradas, no existió coqueteo de ninguna de las partes y que tampoco le hizo el comentario a ninguno de sus amigos con los que se encontraba en el lugar. Confesó que aunque ya no soportaba los tacones, decidió aguantar porque ya había encontrado un motivo.

“Yo tengo desactivadas todas las notificaciones del celular porque desde hace años eso me da tranquilidad, no sé quién me escribe, me da like, no sé nada. Pero, al otro día me dio por meterme en el corazoncito que dice quién te da like y me salió que fulanito de tal me había seguido, veo la foto y era un calvo, así que era el mismo pollo de anoche. Me meto a mirarle las fotos y le di seguir. A los tres días subí una historia y él me mandó un fueguito. A los tres días subí otra historia en la que salía Salvador y él hizo un comentario bonito, se presentó y dijo: ‘dame tu Whatsapp para que hablemos’. Así, de una”, contó sorprendida por lo que definió como el “comportamiento de esta generación”.

Finalmente, se empezaron a comunicar por este medio y se pusieron una cita de inmediato, con lo que confirmó que sí le gustaba. Desde entonces no han dejado de hablar y su felicidad con el relato es evidente.