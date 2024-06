Jessi Uribe mostró su incomodidad con el beso que le dio una fan en el escenario

Jessi Uribe ha sido el ejemplo de que una carrera artística sí puede funcionar luego de haber participado en un reality, ya que estuvo siendo parte del reality de canto del Canal Caracol ‘A Otro Nivel’. Debido a su gran crecimiento, ha llegado a realizar varias giras en Colombia, y en el exterior.

En su ámbito sentimental, el santandereano dio de qué hablar por su polémica relación con Paola Jara después de su matrimonio con Sandra Barrios con quien llegó a tener cuatro hijos, lo cales siguen siendo de las cosas más importantes en su vida. Pero aún así, Jessi sigue siendo banco de risas y burlas en redes sociales, bien sea por el famoso sudado de pollo, o por su relación.

Una fan besó a Jessi Uribe en pleno concierto

En un reciente video que anda circulando en TikTok, una fan se subió al escenario la famosa frase de Paola Jara “Yo te lo cuido sandrita”, pero adaptado para ella, ya que la mujer implicada mencionó “Yo te lo cuido paolita”, seguido de un beso en el cachete a Jessi.

Esto hizo que Jessi se sintiera incómodo, ya que el cantante no supo cómo reaccionar ante las palabras y el actuar de la mujer, dejándolo totalmente paralizado. Esto desató diversos comentarios en redes sociales como “Esa mujer no le tiene miedo ni al diablo”, “Qué educado Jessi. No le gustó nada ese comentario. hay que superar cosas de por Dios vivan dejen vivir Jessi y Paola se aman”, “La reacción de Jessi es una poesía”:

Pese al inesperado acto, el cantante mantuvo la compostura para no crear ningún mal entendido entre el público que estaba presente en su concierto. Pero sin duda, este tipo de situaciones ponen a los artistas que no deberían pasar, ya que se encontraba haciendo lo que tanto le gusta hacer que es brindar conciertos.