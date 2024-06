“Horrible ser humano”: famosa empresaria se despacha contra WestCol acusándolo de violencia económica

Luego de que Aída Victoria Merlano enfrentara a su ex WestCol en un live sobre una infidelidad y lo dejase, el influencer paisa afirmó que por eso preferiría tener de parejas a cajeras o a mujeres que trabajan en un call center, porque les mantiene a su madre y si lo dejan se quedan “pobres” y por eso las puede humillar y serles infiel. Y sus palabras machistas han causado indignación en varios sectores de Colombia y en algunas personas con poder económico que condenan sus palabras.

Este es el caso de la famosa empresaria y creadora de Trendy, una de las marcas de maquillaje más populares de Colombia, Camila Orrego, quien ha impulsado la venta libre de sus productos y se han popularizado en varias ciudades del país. En una historia ella criticó abiertamente el machismo y la violencia económica que ejerce WestCol sobre las mujeres que dice pretender:

“Ver esto me dan ganas de llorar, no lo soporto. Me da asco este ser humano que cree que el vlor de las mujeres está en donde trabajen y si mantiene a la mamá no lo pueden dejar. POR PERSONAS COMO ÉL yo salgo todos los días a trabajar por hacer país, porque cualquier mujer no necesite A NADIE para sostenerse. Por eso mi red de mayoristas no es solo para vnder maquillaje, Trendy es una red de apoyo para salvar VIDAS y hemos salido adelante SIN NADIE que nos humille como este ser humano atn despreciable. No me importan ni me interesan los chismes ni opinar de nada, pero este video me indigna”, expresó Orrego.

Orrego se ha hecho muy famosa por su historia de vida. Es más, ha conseguido un nuevo logro, que es colaborar con Disney teniendo la primera marca colombiana en esta lid.

Palabras machistas de WestCol causan indignación: qué es violencia económica

Esto es cuando en una relación hay una disparidad de poder económico: alguien que ejerce más poder económicamente y que controla el dinero de su pareja, y sus modos de subsistencia. De hecho, por esta razón, la persona abusada, al depender de la otra, debe soportar incluso otro tipo de violencias.

“Qué mensaje tan violento, además de clasista. Hay hombres así, que ven en el dinero una herramienta para poder ejercer violencia. La autonomía económica por eso es clave para romper ciclos de violencia contra las mujeres. Y, aún así, este mensaje sugiere que incluso una mujer trabajadora, pero de menores ingresos, ha de aguantarse la violencia ejercida en el hogar. Esas ideas no salen de una burbuja. Es el reflejo de un pensamiento machista que está en la raíz de la violencia que se ejerce contra millones de mujeres en el mundo”, explica la politóloga Karol Solís Menco sobre este caso.

Hay que recordar que WestCol amenazó a un periodista y promocionó amenazas contra periodistas como Juanita Gómez y dos de esta casa editorial, que también vivieron su violencia machista.