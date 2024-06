Luly Bossa le respondió a quienes la criticaron por su manera de vivir el duelo que le tuvo a su hijo Ángelo

Distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad que se llevó al hijo de Luly Bossa: “Se me fue de repente”

El nueve de marzo, la actriz Luly Bossa, le dio a conocer a los colombianos que su hijo, Ángelo, partió de este mundo terrenal a los 22 años , luego de enfrentar una fuerte lucha contra una enfermedad degenerativa. Los meses han pasado y la actriz ha enaltecido la vida de su ‘retoño’ durante varias publicaciones en las redes sociales, siendo esta su manera de lidiar con el duelo; aunque algunos detractores la han criticado por ello, comentarios a los que respondió recientemente.

PUBLICIDAD

Una crisis respiratoria que evolucionó a tal punto de provocarle un paro cardiaco al joven, fue la causal de su deceso; situación que, acorde a una transmisión en vivo de Bossa en Instagram, realizado el 20 de marzo, podía haberse evitado de haber tenido la llegada oportuna de una ambulancia a su hogar; a lo que se le suma que Ángelo ya no tenía la posibilidad de ser atendido en el Hospital Cardio Infantil, que quedaba cerca a su residencia, y en vez de recibir la atención médica allí, tuvo que hacerlo en la Clínica Colombia.

Tras el fallecimiento del joven, Bossa le contestó a aquellos que la criticaron, por realizar post de su hijo y recordarlo con lo que más le gustaba, como el hecho de vestir de colores, ya que a Ángelo le gustaba tener ‘colorido’ su hogar. “He estado callada mucho tiempo, por ser muy respetuosa de lo que la gente dice, el 99% de la gente me está apoyando. (...) Si yo pienso distinto a lo que ustedes piensan, es bonito que lo respeten, así como yo respeto. (...) Yo a Ángelo lo lloró. (...) A mí Ángelo me hizo, me transformo en otro ser humano. (...) El duelo es mío y si publicar algo te molesta, te puedes ir de mi página (...) El hijo es mío, carne de mi carne”, fueron las palabras de Luly en el clip que en menos de una hora superó las 30.000 reproducciones en Instagram.