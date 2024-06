¿Se operará? Yina Calderon dijo que ha estado mal de salud por culpa de los biopolímeros

Yina Calderón compartió con sus seguidores en redes sociales una preocupante noticia sobre su salud. La creadora de contenido reveló que los biopolímeros en sus glúteos le han estado causando serios dolores, obligándola a someterse a una nueva cirugía.

Calderón, quien es conocida por su franqueza, comentó que no le gusta insistir en este tema. Sin embargo, debido a la gravedad del asunto, siente la responsabilidad de advertir a otros para que no sufran la misma experiencia.

“Ustedes recuerdan que el doctor me retiró líquidos del glúteo hace unas semanitas, que fue súper doloroso y él pensó o pensamos que con eso me iba a aliviar, pues no señores, yo estos días he estado remal”, expresó Yina en el video.

Además, mencionó que durante una reciente visita a la agencia del preparador de reinas César Prado, se encontraba muy indispuesta. A pesar de su malestar, participó en la prueba de pasarela.

“No podía caminar, yo me he aguantado, he hecho todo mi mamá me ha aplicado cremas, me han hecho masajes. El doctor me ha sacado líquidos y definitivamente me tocó operarme. Traté de evitar la cirugía a toda costa porque yo sé lo que implica una cirugía plástica en el glúteo de nuevo, pero me tocó”, explicó Calderón.

Por recomendación médica, Yina se someterá a una cirugía para extraer los biopolímeros que le están causando daño. “Me operaré con anestesia general y ya voy camino a hacerme los exámenes previos a la cirugía”, anunció. Aunque la intervención requerirá una incisión mínima, espera que la recuperación sea rápida.

Calderón aprovechó la oportunidad para advertir a sus seguidoras sobre los peligros de colocarse elementos extraños en el cuerpo. Insistió en que evitar tales procedimientos puede prevenir problemas de salud graves y dolorosos como los que ella está enfrentando.

Esta no es la primera vez que Yina Calderón se ve obligada a abordar públicamente sus problemas de salud relacionados con los biopolímeros. En otra ocasión mostró cómo le extraían el líquido de su glúteo derecho.