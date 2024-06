En su cara: Tatán Mejía se burló de Camilo Sáenz tras haber sido eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Tatán Mejía no se guardó nada y no dudó en publicar cuál fue su reacción y la de su esposa, Maleja Restrepo, después de que se anunciara que el primer eliminado de esta nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia fue Camilo Sáenz, compartiendo un video en donde se burla del actor justo estado frente a él.

El motociclista y su pareja suelen generar todo tipo de contenido en las redes sociales, mucho de él enfocado en su día a día, detalles de sus viajes, la crianza de sus hijas, algunas pautas publicitarias, además de una que otra anécdota que invita a la reflexión.

Pero una de las cosas que más suelen compartir son varios videos cómicos en los que ambos protagonizan situaciones cotidianas y no tan cotidianas, pero con un sentido del humor bastante pintoresco y que a veces suele ser subido de tono.

Y en esta oportunidad, los colombianos quisieron ir con la tendencia, ya que publicaron un video en donde mostraron cuál fue su reacción al enterarse que Camilo Sáenz fue el primero eliminado de MasterChef Celebrity.

Y es que, a propósito de que el actor terminó preparando un tartar que lo llevó a la eliminación, tanto Tatán Mejía como Maleja Restrepo incluyeron esta palabra en el clip para dirigirse al actor, quien también figuró dentro del video.

“Voy a ‘tartar’ de no decir”, “estoy ‘tartando’”, “‘Tartán’, vámonos” y “yo ‘tarté’ de hacer lo mejor que pude” son algunas de las cómicas frases que se pueden escuchar en el video.

Los seguidores de Tatán Mejía también se unieron a la broma

Así como Tatán Mejía e incluso el mismo Camilo Sáenz se burlaron de este evento, varios usuarios de Instagram no dudaron en dar a conocer sus opiniones en relación no solo a la eliminación del actor, sino también del divertido video.

“Eso pasa por tartar de culpar a otros”, “En estos momentos hay que tartar de respirar profundo”, “Te están tartando de hacer bullying” y “Hasta la derrota la monetizan 🤣😅🤣😅. Qué buen reel” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.