Ana Karina Soto confesó el “vacío tan horrible” que siente por situación con su hijo Dante; su esposo están en las mismas

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora y directora de cine que saltó a la fama luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’. Si bien, no se convirtió en la ganadora del ‘reality’ su talento y carisma ante las cámaras le permitieron quedarse en el canal trabajando en producciones como ‘Estilo RCN’ y actualmente hace parte de programas como ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’ de RCN Televisión. Sin dejar de lado, que también está enfocada en sus proyectos tanto en televisión como en el cine, pero sin duda, su mayor prioridad tiene que ver con su pequeño, tanto así que recientemente Ana Karina confesó el “vacío tan horrible” que siente por situación con su hijo Dante; su esposo están en las mismas.

¿Dónde estudiaría el hijo de Ana Karina Soto de RCN Televisión?

El hijo de Ana Karina Soto de RCN Televisión estudiaría en el Colegio Tilatá que queda en la capital colombiana y donde hace pocas semanas se habría graduado de preescolar, donde el orgullo por parte de la presentadora y el actor no pasaron de largo. El pequeño Dante se dejó ver luciendo con una traje negro con moño color gris, donde varios de los seguidores de la ocañera no dudaron en mostrar su emoción ante este especial momento.

¿Qué pasó con el hijo de Ana Karina Soto de RCN Televisión?

Ana Karina Soto más allá de su presencia en la televisión colombiana también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales, donde suele ser muy activa y si bien, comparte varios detalles de su trabajo junto a su colegas y amigas, también lo hace con varias aspectos de su vida. El más reciente tuvo que ver con la ausencia de su hijo, Dante.

“Les quiero contar algo, llegamos del cine club (...) después de la proyección hubo un conversatorio super chévere y llegamos acá al apartamento y como Dante se quedó con la abuela Martha en Ibagué, ustedes no se alcanzan a imaginar el vacío tan horrible que se siente. O sea impresionante hasta Valkyria está ahí toda aburrida, achantada, mirénla. ¿Qué pasó mi amor, extrañas a Dante? No deja de mirar la puerta. Valky, ¿qué pasó mi amor? Ella me ignora y todo”, agregó Ana Karina Soto.

A pesar de que su pequeño no se encuentra en casa Ana y su pareja armaron plan con el fin de compartir juntos a partir de una serie de Netflix e incluso espera poder ir a un spa.

¿Cuántos años lleva Ana Karina de RCN Televisión con su esposo?

Ana Karina Soto lleva 15 años junto a su pareja, Alejandro Aguilar, quien es un reconocido actor y director de cine, que es recordado por su participación en producciones como ‘Amor sincero’, ‘Rosario Tijeras’, ‘El Chapo’ entre otros. Si bien, la pareja no ha llegado al altar este su sería uno de los deseos que aún guarda Soto, sin embargo, se siente feliz y enamorada de Aguilar.