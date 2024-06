Tras el consejo de Jessi Uribe a Nodal, Paola Jara aclaró si Sandra Barrios era su amiga

Paola Jara, cuyo nombre real es Paula Andrea Zapata Jaramillo, es una cantante de música popular y ranchera. Nació el 16 de mayo de 1983 en Apartadó, Antioquia. Su carrera artística comenzó a los 14 años, cuando grabó su primer álbum con el sello Codiscos.

Escogió el género de las rancheras, en el que por entonces había pocos exponentes femeninos con sus características. Durante su infancia, vivió en diferentes municipios como Abejorral, Palmira y Medellín, donde finalmente se radicó. Participó en concursos de música y alternó sus estudios con clases de guitarra y canto. Su talento la llevó a abrir puertas en la industria musical en Medellín y otras ciudades del país.

Paola Jara y Jessi Uribe han tenido una relación amorosa que ha sido objeto de atención en el mundo del espectáculo. Comenzaron su romance en 2019, aunque no estuvo exento de controversias.

En ese momento, Jessi Uribe aún estaba en una relación con la madre de sus hijos Sandra Barrios. A pesar de los obstáculos y las críticas, han demostrado que su amor es sólido y han superado los desafíos.

Paola Jara ha sido un apoyo fundamental en la carrera de Jessi Uribe, inspirándolo a trabajar más duro y valorar su talento. Por otro lado, Jessi Uribe también ha influido positivamente en la vida personal y profesional de Paola Jara, brindándole consejos y siendo crítico constructivo. En mayo de 2024, la pareja celebró su segundo aniversario de bodas.

Ahora bien, en una entrevista que concedió al pódcast Vos Podés, la paisa agregó que nunca tuvo una amistad con la expareja de su ahora esposo, asegurando que se trató de un chisme luego tantas especulaciones que surgieron por su polémica relación. “Nunca nos hemos topado siquiera de frente o de un ‘hola, ¿Cómo estás?’ y luego dijeron que éramos amigas”, añadió.

“A mi pasado le agradezco absolutamente todo, creo que no cambiaría nada, de pronto cositas que uno diría ‘cositas que uno le hubiera dado un poquito más de tiempo’. En realidad le agradezco todo a mi pasado, a cada una de las experiencias porque de todas he aprendido y eso es lo que me tiene aquí donde estoy, fortalecida”.