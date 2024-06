Este es el reconocido presentador de ‘También caerás’ que ahora se dedica a vender celulares

También caerás fue un programa de humor de la televisión de Colombia, creado por Hernán Orjuela (1999-2001) y producido por Caracol Televisión. Este programa estaba basado en el formato de cámara oculta, donde se realizaban bromas a personas en las calles de diversas ciudades del país sin que se dieran cuenta de que estaban siendo grabadas.

PUBLICIDAD

En También caerás, además de las cámaras escondidas, se estimulaba a las personas con premios en efectivo o con productos domésticos. Por ejemplo, en la sección “Haga reír a Drácula”, la gente debía realizar un chiste o un gesto cómico para soltar una risa a Drácula, personificado por Nelson Neira. Otra sección fundamental para la reputación del programa era “Qué Buena Onda”, donde un actor se hacía pasar por una persona en dificultades, esperando la ayuda de alguien desconocido para resolver el problema a través de un favor.

El programa se despidió el 17 de mayo de 2014 con bromas de años pasados. Aunque todavía se emite en la madrugada del canal, También caerás dejó una huella en la televisión colombiana y en la memoria de los espectadores.

De hecho, uno de los pioneros del programa fue Juan Carlos Villegas quien fue uno de los presentadores más reconocidos de También caerás, que se transmitió en Caracol Televisión desde el año 2000 hasta el 2014. Durante su tiempo en el programa, Villegas se destacó por sus ocurrencias y bromas, poniendo en aprietos a personas comunes en situaciones divertidas.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió al medio de comunicación Revista Semana el antiguo presentador contó detalles de su actual vida y sus posibilidades de volver a la presentación: “Siempre me lo pregunta la gente, que por qué no estoy en un nuevo programa, pero yo creo que son etapas de la vida que ya han sido superadas, ya me siento viejo para ir a hacerle una broma a una persona, entonces creería que no”, inició diciendo Villegas.

“Es muy chistoso ver los comentarios, la gente que dice que estoy más obeso, que estoy más gordo y lógicamente, los años no vienen en vano, es un programa que, la última aparición fue hace 10 años, yo en este momento tengo 50 años, nunca me he dejado la barba, pero después de que terminé, me dejé la barba y de pronto ese si es un cambio grande que tengo, más los años que tengo”, comentó como anécdota.

“Tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos un tiempo, luego volví y ahorita me dedico al mundo del comercio, toda la vida me ha gustado comprar y vender, estoy un tiempo en Estados Unidos, en Bogotá y en Pereira, comercializo con cosas electrónicas como celulares y computadores”, finalizó el presentador.