Luisito Comunica probó la changua en la plaza de La Perseverancia en Bogotá; ¿le gustó?

Ya son más de 42 millones de seguidores los que acumula Luisito Comunica en la plataforma YouTube , en la que recientemente publicó un video que ha dado bastante de qué hablar y que tuvo como tema central hablar de la comida típica de tres ciudades en Colombia, Cartagena, Medellín y Bogotá, siendo esta última el epicentro de la conversación digital, ya que el ‘Pillo’ probó la changua. ¿Le gusto?

PUBLICIDAD

La visita de Luis Arturo Villar Sudek, a tierras cafeteras, no ha sido en vano, puesto que el creador de contenido lanzó en el mercado nacional su telefonía ‘Pillo Fon’, la cual estará bajo la cobertura de Tigo , empresa a la que le ha realizado publicidad en sus últimos clips. Precisamente en el más reciente hizo un recorrido gastronómico con su personaje ‘Luisillo, el gordillo’, el cual tuvo como primera parada la ‘ciudad amurallada’, más precisamente el Mercado de Bazurto, lugar en el que se deleitó con comida de mar y en el que las vendedoras le hicieron una publicidad bastante llamativa, asegurándole que si comía la cazuela de mariscos que ellas ofrecen aumentaría su rendimiento sexual.

La siguiente escala de su tour de comidas fue la capital de Antioquia, donde se deleitó con unas tradicionales ‘Papas Mugre’, producto cuya composición está alejada de la suciedad y no es más que una expresión coloquial, tratándose entonces de unas papas criollas, cubiertas de sal, pimienta, limón y variedad de salsas.

Para finalizar su travesía llegó hasta la Plaza de la Perseverancia, para probar un platillo que genera amores y desamores en los colombianos, la changua, receta en la que se combina la leche, los huevos, la cebolla, el cilantro y el calado, la cual describió con las siguientes palabras: “Es un platillo que nunca había visto y no me prepararía por gusto. (...) Está verdaderamente curioso, es como cuando estás remojando tu ‘pansito’ en café con leche y de repente el pan se cae. (...) Tiene un sabor peculiar, agradable, me gusta para iniciar una mañana con toda la energía”.