Sebastián Martínez mostró la nueva profesión que tiene lejos de la televisión para complacer a su esposa Kathy Sáenz

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana por su especial carisma y forma de interpretar personajes en novelas como ‘Pa quererte’, ‘Rosario tijeras’ y ‘Juegos Prohibidos’ producción en la que conoció a su actual esposa, Kathy Sáenz; ambos disfrutan de una vida bastante tranquila y alejada de los comentarios de la farándula, en oportunidades han compartido parte de su vida.

En esta oportunidad, mostraron parte de su casa campestre en la que pasan gran parte de su vida fuera de las cámaras televisivas y las novelas, además de alejarse un poco de toda la congestión y ruido de la ciudad de Bogotá. En una casa campestre a las afueras de la ciudad, ambos se han encargado de cuidar su hogar; en esta ocasión Sebastián acudió a los huertos de su hogar para podar algunos árboles y darle espacio de tomar el sol, además de limpiar algo de la maleza que suele crecer en la naturaleza.

En sus redes sociales compartió un video muy específico del momento en el que está podando sus árboles, además de los agradecimientos que recibió de su esposa Kathy Sáenz por cuidar del que es su hogar a las afueras de la ciudad; Sebastián además resaltó la que fue su ‘pinta’ para cumplir con su trabajo de jardinero.

El incidente de Sebastián Martínez en la ciudad de Bogotá

Sebastián iba en su vehículo cuando decidió compartir que debido a que se pasó una calle en la que tenía que hacer un giro, por lo que tuvo que vivir otros minutos más de tráfico, Sebastián afirmó que algo que no le gusta de la ciudad de Bogotá es el tema del tráfico, cabe recordar que el actor y su esposa, estuvieron una buena temporada en Estados Unidos para acompañar a su hijo en competencias; su hijo Amador, quien desde los 14 años se está perfilando a conquistar varios escalafones de premios en kartismo, es decir, al automovilismo. Incluso este deporte lo ha llevado a grandes competencias internacionales y sus padres siempre lo apoyan.

El actor también comentó que su día había estado lleno de varios incidentes que lo hicieron perder su buena actitud a lo largo del día: “la estoy pasando mal, me pase una calle y me toca estar en un trancón de 20 minutos, eso es una de las cosas difíciles que de ser una figura pública, y es que uno no puede estar de malgenio, no puede tener un mal día”.