Con Nodal y Ángela Aguilar, en Colombia recuerdan el ‘Sandrita yo se lo cuido’ de Paola Jara

Ahora que Ángela Aguilar y Nodal andan siendo ‘funados’ por mundo y medio, a la cantante, hija de Pepe Aguilar, le sacan en cara cuando ella hablaba amores de la relación de su ahora novio. “Fan de su relación”, puso alguna vez, y también que era “tía” de la hija de Cazzu. Todo, para que le saquen en cara aquellos comentarios. Y en Colombia, no yendo más lejos, recuerdan la frase de Paola Jara cuando también era “fan” de la relación de Jessi Uribe y su entonces esposa Sandra Barrios.

PUBLICIDAD

Muchos recuerdan cómo comenzó la relación de los ahora esposos, Paola Jara y Jessi Uribe: coincidiendo en el trabajo, se fueron enamorando. Y en una borrachera que tuvieron ambos, se hizo famoso el audio de ‘Sandrita, yo se lo cuido’.

“Sandrita perdón, nos emborrachamos, perdón. Pero este hombre está de un juicio, mejor dicho”. A lo que Uribe complementó en ese momento: “Mami, tú sabes que yo te amo”.

Poco después, Uribe se separaba de Sandra Barrios, con quien tenía cuatro hijos, e inició una relación con Paola Jara, que terminó en matrimonio en 2022. Y aún a Paola le toca enfrentar críticas, así como a Jessi, por lo sucedido. Cosa que le pasará a Ángela Aguilar y por supuesto, a Nodal.

Y por supuesto, en redes ya han comparado ambas situaciones.

““Sandrita yo se lo cuido " Col// Mex versión”, “Sandrita, yo se lo cuido (en Colombia), fan de su relación (en México)”, El “fan de su relación " superó pero lejos al “sandrita yo se lo cuido “, “Yo se lo cuido Sandrita versión mexicana”, son algunos de los comentarios en redes.

Luego de tantos años de increparlos: esto es lo que piensa Jessi Uribe de cómo comenzó su relación con Paola Jara

Por su parte, ambos cantantes ya están algo hartos de recibir hate en redes. Porque hasta Sandra Barrios se consiguió un novio empresario y ellos andan felizmente casados.

PUBLICIDAD

“Me eché al país encima, por ser feliz, por enamorado, pero feliz. Dios sabe cómo hace las cosas con uno, feliz”, explicó el cantante en entrevistacon Tropicana.

También dijo que ya no prestaba atención al odio: “Ni me importan, le pongo cuidado a las cosas bonitas y a lo malo no le presto atención porque me lleno de rabia. Pero no soy mentiroso, bloqueo, eso sí, bloqueo”, expresó.